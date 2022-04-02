烏克蘭・持續更新｜俄國油庫疑遭烏空襲　雙方談判重啟

俄烏戰事在4月2日踏入第38日。據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭已有1,276名平民死亡、1,981人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

．俄羅斯表示，不會從4月1日起關閉對歐洲的天然氣供應，因4月1日之後交貨的天然氣款項是在下半月和5月支付。

・俄烏4月1日在網上恢復談判。

・俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指是烏軍這直升機越境進行襲擊，其後已被撲滅。 鳥方表示未能確定俄方說法。

・中國國家主席習近平周五晚以視像方式與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。習近平表示，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中歐應為動盪的世界局勢提供穩定因素，中方並就解決烏克蘭危機提出幾點意見。

中歐峰會上，習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。（AP）

4月2日：

0144 烏克蘭31日重新奪回了基輔首都附近的布查鎮（Bucha）。

0127 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周五宣布，在3月31日終止了其對德國子公司GAZPROM Germania GmbH及其所有資產的參與。

0122 大約2,000名平民乘坐公共汽車離開被圍困的港口城市馬里烏波爾，前往烏克蘭控制的紮波羅熱市。官員稱仍有超過10萬人被困在馬里烏波爾。

4月1日，烏克蘭救援人員基輔附近的伊爾平（Irpin）抬著一名老婦人離開。（ＡP）

0113 克里姆林宮指，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安在電話中討論了烏克蘭軍事行動中的人道主義問題，普京並為俄烏和談進程給予了基本評估。

0058 「頓涅茲克共和國」軍方副領袖表示，在過去一周戰爭中損失了逾30名軍人，另有 141受傷。

0050 歐盟委員會主席蓬德萊恩（Ursula von der Leyen）警告北京，如果不向俄羅斯施壓以結束戰爭並幫助莫斯科迴避西方制裁，中國聲譽將受損。

她在跟中國國家主席習近平的視像會議後，在Twitter發文指：「（各國）必須尊重國際法，以及烏克蘭的主權和領土完整」，「中國作為聯合國安理會常任理事國負有『特殊責任』。」

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2022

0011 俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）油庫的火警仍未撲熄，克里姆林宮指火警由烏軍直升機空襲引起，並指襲擊未為同日重啟的和談提供「舒適的條件」。

0009 烏克蘭總統的副參謀長說，烏克蘭和俄羅斯已經交換了被俘的軍隊。烏方86名軍人，包括15名女性已安全獲釋。

0003 歐洲理事會主席米歇爾與中國國家主席習近平視像通話，米歇爾會後稱中國「不能對俄羅斯違反國際法的情況視若無睹」，中國跟歐盟皆同意「這場戰爭威脅全球安全及經濟」。

0001 俄羅斯衛星通訊社報道，土耳其總統埃爾多安與普京通話，他表示希望組織俄羅斯和烏克蘭領導人的會晤。土耳其總統辦公廳指，埃爾多安總統表示雙方必須以常識行事並保持對話，土耳其希望能通過俄羅斯和烏克蘭總統之間的會晤，來順利完成和平努力。

0000 據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭升至有1,276名平民死亡、1,981人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，俄烏在烏克蘭馬里烏波爾市郊交戰後，公寓遭毀壞的情景。（AP）

回顧4月1日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟