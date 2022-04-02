烏克蘭・持續更新｜土耳其總統與普京通話　稱盼組織俄烏領袖會晤

俄烏戰事在4月2日踏入第38日。據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭已有1,276名平民死亡、1,981人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

．俄羅斯表示，不會從4月1日起關閉對歐洲的天然氣供應，因4月1日之後交貨的天然氣款項是在下半月和5月支付。

・俄烏4月1日在網上恢復談判。

・俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指是烏軍這直升機越境進行襲擊，其後已被撲滅。 鳥方表示未能確定俄方說法。

・中國國家主席習近平周五晚以視像方式與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩會晤。習近平表示，中歐應為動盪的世界局勢提供穩定因素，中方並就解決烏克蘭危機提出幾點意見。

圖為俄羅斯別爾哥羅德州一油庫2022年4月1日發生火災的情形。俄方指兩架烏克蘭直升機越境進入俄羅斯別爾哥羅德施襲。圖為2022年俄羅斯緊急部門新聞處2022年4月1日發布的照片。（AP）

4月2日：

0011 俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）油庫的火警仍未撲熄，克里姆林宮指火警由烏軍直升機空襲引起，並指襲擊未為和談提供「舒適的氛圍」。

0009 烏克蘭總統的副參謀長說，烏克蘭和俄羅斯已經交換了被俘的軍隊。烏方86名軍人，包括15名女性已安全獲釋。

0003 歐洲理事會主席米歇爾與中國國家主席習近平視像通話，米歇爾會後稱中國「不能對俄羅斯違反國際法的情況視若無睹」，中國跟歐盟皆同意「這場戰爭威脅全球安全及經濟」。

0001 俄羅斯衛星通訊社報道，土耳其總統埃爾多安與普京通話，他表示希望組織俄羅斯和烏克蘭領導人的會晤。土耳其總統辦公廳指，埃爾多安總統表示雙方必須以常識行事並保持對話，土耳其希望能通過俄羅斯和烏克蘭總統之間的會晤，來順利完成和平努力。

0000 據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭升至有1,276名平民死亡、1,981人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，俄烏在烏克蘭馬里烏波爾市郊交戰後，公寓遭毀壞的情景。（AP）

回顧4月1日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟