烏克蘭・持續更新｜逾6200人已撤出馬里烏波爾　ICRC再試入城載人

俄烏戰事在4月2日踏入第38日。據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭已有1,276名平民死亡、1,981人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・紅十字國際委員會（ICRC）的車隊今日再嘗試開進馬里烏波爾。1日烏克蘭官方有人稱，這個南部港口城市被封鎖又太危險，無法進行人道救援工作。54部巴士當天無法取得俄烏安全保證，無法駛進去。

・俄羅斯稱將大幅減少在烏克蘭一些地方的軍事行動後，美國對增加軍援。美國稱為防俄羅斯在烏克蘭部署生化武器，正在向烏提供相應物資和設備。五角大樓3月31日已向國會提交有關3億美元對烏軍援詳情。另一方面，美國會擔當中間人角色，會將盟友的俄製坦克交予烏克蘭，協助提升烏軍在該國東部的防禦能力。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，有明顯跡象顯示俄軍撤出烏北，卻是持續往烏東頓巴斯地區及第二大城哈爾科夫集結，準備進行大規模攻擊。此外他稱烏東的戰鬥或將更多。

・俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指2部烏軍Mi-24直升機越境進行襲擊，其後已被撲滅。 烏克蘭官員否認軍方涉案，但總統澤連斯基承認是他下令。

・中歐峰會1日舉行。習近平稱中方並就解決烏克蘭危機提出幾點意見。

4月2日：

烏克蘭局勢：圖為地球數據及分析公司Planet Labs PBC於2022年3月28日拍下衛星圖片，顯示紅十字國際委員會（ICRC）在烏克蘭馬里烏波爾的倉庫受損。（AP）

1818 俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津稱，國際太空站的夥伴正常的連繫與其他太空合作計劃，只有在西方「全面及無條件解除」對俄制裁後才能恢復。

1858 一名記者向天主教教宗方濟各提問，問他會否考慮應邀訪問烏克蘭首都基輔，他回答正在考慮。

1854 天主教教宗方濟各在對馬爾他進行為期兩天的訪問時，首度含蓄地批評俄羅斯總統普京，他稱一名「當權者」為國家利益煽動民族主義。

1850 烏副總理韋列舒克宣布撤走平民的計劃，2日會有7條人道走廊開通，當中包括馬里烏波爾及別爾江斯克。

她稱，相信估計尚有16萬人身在馬里烏波爾。

1847 尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長維塔利・金（Vitaliy Kim）稱當地3月29日一座政府大樓受襲後，確認32人葬身於此，搜救人員仍在瓦礫堆搜索死者遺體。

1842 ICRC稱，在進行馬里烏波爾的撤離行動時，它未有獲得來自俄烏兩方的足夠安全保證。

1821：紅十字國際委員會（ICRC）車隊繼1日後，2日將嘗試駛進馬里烏波爾（Mariupol）。這是戰事開始6週以來最進取的疏散行動。這個烏克蘭南部港口重鎮仍有10萬人被圍困。

1日有一個ICRC車隊（包括54輛巴士）被迫離開，無法進入馬里烏波爾。

半島電視台引述烏克蘭一名高官稱，逾6200人已撤出馬里烏波爾。

1818 俄羅斯國家航天集團總裁羅戈津稱，集團將在進行分析和向俄政治領導層報告後做出有關與夥伴在國際空間站方面合作的決定。

羅戈津在「俄羅斯24」電視台轉播中說：「我們的合作計劃由政府間協議確定，我們將在俄國家航天集團進行分析並向國家政治領導層匯報自己的立場後做出決定。」

1727 烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科4月1日在社交媒體上說，烏方當天再次與俄方交換被俘人員，烏方有86人被釋放，其中包括15名女性。

1715 美國白宮新聞秘書普薩基表示，為防止俄羅斯在烏克蘭部署生化武器，美國正在向烏克蘭提供相應的物資和設備。但白宮沒提供能證明俄羅斯在策劃此類襲擊的證據。一位美國高級國防官員表示，目前沒有確切證據證明，烏克蘭會立即遭受生化武器攻擊。

1537 俄羅斯國防部：俄羅斯軍隊摧毀烏克蘭中部克列緬丘格（Kremenchuk）煉油廠的天然氣和柴油倉庫，令烏克蘭軍隊的物資供應受限。

1440 據德國《星期日世界報》2日報道，柏林正考慮從以色列或美國購買導彈防禦係統，以抵禦包括俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈在內的威脅。德國國防部長Eberhard Zorn表示，「伊斯坎德爾」導彈可以覆蓋幾乎整個西歐，目前還沒有導彈防禦係統來抵禦這種威脅，而以色列和美國擁有抵抗威脅的導彈防禦系統。他沒有具體說明該系統的名稱，但最有可能指的是以色列航空航天工業公司建造的「箭頭3」系統和雷神公司生產的美國「薩德」系統。

1422 俄羅斯聯邦航天局局長羅戈津：美國拒絕解除對俄羅斯航天工業的制裁。

1337 俄羅斯衛星網：德國武裝部隊總檢察長排除向烏克蘭派遣部隊的可能性。

1327 英國軍事情報機構稱在烏克蘭東部，烏克蘭軍隊在激烈戰鬥後已在哈爾科夫東部獲得一條關鍵路線。部門稱烏克蘭軍隊在基輔附近繼續推進，對抗正在撤退的俄羅斯軍隊。俄羅斯已經從安東諾夫機場（Antonov Hostomel Airport）撤出，該機場自衝突第一天以來一直處於戰鬥狀態。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022



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1318 紅十字國際委員會（ICRC）車隊繼1日後，2日仍將嘗試駛進馬里烏波爾（Mariupol）。這是戰事開始6週以來最進取的疏散行動。這個烏克蘭南部港口重鎮仍有10萬人被圍困。

ICRC本預期約54部巴士以及為數不明的私家車參與行動。但車隊在1日的行動並不成功，當地官員稱，馬里烏波爾僅少數人能乘車離開。

馬里烏波爾市長顧問Pyotr Andryuschenko在1日中午稱，有些巴士在無法入城後，已開往鄰近的別爾江斯克（Berdyansk）。

截至當天，仍未知多少人能離開該市，但烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）在其Telegram賬號發文稱約3,000人離開馬里烏波爾，另有3,000在其他市等待接載。

首都基輔方面則有新的跡象顯示，俄軍已退到基輔外圍地區，以及向北前進。烏克蘭方面斷定他們已將二十多個郊區城鎮和小村莊的控制權拿回手中。

1253 美國空軍4月1日向英媒透露，美軍為降低與俄羅斯在核武方面的緊張情勢，決定取消試射「民兵3」（Minuteman III）洲際彈道導彈。

美國空軍對俄羅斯衛星通訊社稱下次「民兵3」試驗定於2022年晚些時候進行。美軍稱當前試驗已被取消，以避免錯誤解讀。

美國空軍指出，原定於2022年3月進行、後被推遲的試驗已取消，這與上述推遲的原因一樣，是為避免在烏克蘭局勢下的「錯誤解讀和溝通」。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月31日，身在基輔外圍的烏軍乘坐的裝甲車，駛經一部已被摧毀的俄軍坦克車。（AP）

1217 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）當地時間1日表示，聯合國主管人道主義事務副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）4月3日飛往莫斯科，目的是試圖確保在烏克蘭實現「人道主義停火」。

格里菲思在完成莫斯科之旅後將前往烏克蘭基輔。古特雷斯表示，俄烏雙方均同意與格里菲思會談。古特雷斯還稱，這次訪問表明，「我們不會放棄在也門、烏克蘭及世界其他地方停止戰爭的願景。」

1209 美國白宮經濟顧問委員會主席塞勞斯（Cecilia Rouse）在接受CNBC採訪時表示，白宮擔心烏克蘭局勢可能導致世界一些地區的糧食形勢大幅惡化。

她說：「這令人非常擔心。我們正在與國際援助機構合作，以確保存在人道主義援助，因為我們對中東、非洲和東方的一些地區尤其擔心。」

勞斯稱，俄羅斯和烏克蘭廣泛種植小麥、大豆和其他作物，是世界許多地區的「麵包籃」。

1200 俄羅斯上週承諾將大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城市切爾尼戈夫周邊軍事行動，最新衛星影像顯示，本來身在基輔周邊機場的俄軍已有撤離跡象。

俄軍之前將安東諾夫機場（Antonov Hostomel Airport）視為戰略要地，侵烏第一天（2月24日）就以運輸機和攻擊直升機對烏軍突襲。但此後烏軍一直頑抗，俄軍一直未能拿下機場，再向基輔推進。

總部在美國的馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）發布衛星影像，顯示俄軍已經撤離位於基輔西北方28公里處的安托諾夫機場。圖為2022年3月21日，相中可見俄羅斯之前部署軍車及火炮據點，並建設防衛土堤保護軍備，但如今只剩土堤還在。（AP）

1150 美媒引述一名美國官員1日稱拜登政府將與盟友合作，向烏克蘭轉移俄製坦克車，以加強烏克蘭在烏東頓巴斯地區的防禦。

1150 烏克蘭總統澤連斯基在影片中表示，俄羅斯軍隊正逐步但顯著地從烏克蘭北部撤退，他提醒返回家園民眾此時仍須小心留意，直到確定不再有炮擊發生。

他稱俄軍雖在烏克蘭北部有撤軍跡象，不過卻是持續往烏東頓巴斯地區及第二大城市哈爾科夫集結，準備進行大規模攻擊。

1054 美國總統拜登3月26日在訪問波蘭的最後一天就烏克蘭危機發表長篇演講，演講結尾，他突然表示，普京這個人不能再繼續掌權。對此，美國副總統賀錦麗在接受媒體訪問時強調，政府並不是在呼籲政權更迭，這不是美國的政策。她表示：「我們的政策從一開始就是為了確保以嚴厲制裁的形式對俄羅斯施加實際代價，我們知道這些制裁正在產生立竿見影的影響且這些影響在長期也有效。」

1007 烏克蘭總統澤連斯基在接受美國霍士新聞訪問時，拒絕討論烏克蘭軍方的直升機襲擊別爾哥羅德油庫的細節，但表示這是「自己的命令」。

0947 美國防部4月1日晚向記者發布電郵聲明稱，國防部3月31日已向國會提交有關3億美元對烏軍援詳情，當中包括軍備及武器。它們是通過名為烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative）的計劃向商家購買，而不是從美國現有的庫存中拿出來。

0946 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）4月1日表示，俄羅斯代表在加里寧格勒會談中證實，俄羅斯軍隊已經撤出切爾諾貝爾核電站。

0946 美國有線新聞網絡（CNN）引述衛星圖像顯示，俄羅斯軍隊從基輔郊外的安東諾夫機場撤出。報道稱，新的衛星圖像顯示，在距烏克蘭首都基輔西北僅18英里的安東諾夫機場，過去數週一直在那裏建築防禦工事的俄羅斯軍隊突然消失了。

0943 俄羅斯別爾哥羅德州油庫發生火災，俄羅斯指2部烏軍Mi-24直升機越境進行襲擊，火勢其後已被撲滅。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）該國否認涉案，稱根據他們手上的資料，這不符合事實。

0912 俄羅斯聯邦國防控制中心負責人米津采夫表示，過去24小時，俄軍在沒有基輔參與的疏散行動中共從烏克蘭和頓巴斯兩個「共和國」向俄羅斯疏散15790人，累計疏散543397人。

0815 烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭已向一些國家遞交了關於為烏提供安全保障的建議，這些國家包括美國、英國、法國、德國和土耳其。他同時表示與到訪的歐洲議會主席梅措拉（Roberta Metsola）就烏克蘭加入歐盟事宜進行了討論。



0810 德國國防部批准，運送數十輛步兵戰鬥車（IFV）給烏克蘭。德國在1990年代末期將這批戰鬥車轉交瑞典，其後瑞典出售給捷克一家公司，如今這家公司有意轉售給烏克蘭。若其他國家想把欲轉賣德國武器予他國，必須先獲德國當局批准。

0722 歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）周五到訪烏克蘭並與總統澤連斯基會面。梅措拉是第一位前往烏克蘭的歐盟機構領導人，澤連斯基讚揚她此際訪烏是「英勇的」。

梅措拉烏克蘭議會發表講話時說，「作為歐洲議會的代表」要來告訴烏克蘭人一件事：「我們與你們同在。無論好壞，我們都與你們同在。」

烏克蘭總統澤連斯基和歐洲議會議長梅措拉4月1日在烏克蘭基輔會晤。（烏克蘭總統新聞處）

0708 俄羅斯塔斯社報道，美國商務部已把120個俄羅斯和白俄羅斯實體加入制裁實體名單。

0648 摩爾多瓦總統宣布，會在俄烏衝突中保持中立，不會跟隨西方制裁俄羅斯。

0640 多個城巿撤離行動正在進行，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）證實：

-42輛巴士從別爾江斯克巿及馬里烏波爾接載民眾到扎波羅熱；12輛來自梅利托波爾；約300多輛私家車跟隨巴士離開

0620 最新衛星影像顯示，俄軍從基輔西北面距離28公里的安托洛夫機場撤出。俄軍於戰爭首日——2月24日已迅速佔據該機場。此前的衛星圖像顯示，俄軍在軍車和火砲陣地周圍建造了防護土堤。現在所見只剩下護堤。

0533 東南部沿岸城巿奧德薩巿長表示，巿內住宅區遭三枚俄方導彈擊中。但烏方空防系統成功攔截企圖炸向一座重點設施的導彈。

0455 克里姆林宮發言人表示，俄羅斯總統普京已對國防部下令加強西部邊境的軍事潛力，以確保足夠的安全。

0440 烏克蘭官員表示，烏克蘭周五在基輔附近擊退了俄羅斯軍隊，並重新控制了首都附近的一些地區。切爾尼戈夫州州長說，部分俄羅斯軍隊已經撤離，但一些仍然留守。

0355 聯合國教科文組織（UNESCO）稱，自俄羅斯軍事入侵開始以來，烏克蘭至少有 53 個歷史和宗教遺址遭到破壞。

東北部城市哈爾科夫遭受的破壞最為嚴重，有18處受損地標，包括哈爾科夫國家學術歌劇和芭蕾舞劇院、哈爾科夫藝術博物館和娘子谷大屠殺紀念館（Drobytskyi Yar Holocaust Memorial）。

基輔附近的「升天教堂」(Voznesens'ka Tserkva)受戰火破壞:

Voznesens’ka Tserkva, Church of the Ascension in Bobryk reported destroy, 20km north-East of Kyiv. pic.twitter.com/1sjtYu81jq — Tim (@TimLeBerre) March 6, 2022

0345 聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）將於4月3日訪問莫斯科，討論烏克蘭的人道主義問題。

0320 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在與美國國務卿布林肯通話後，表示：「俄羅斯經濟、金融體系和貿易將面臨更多打擊。」兩人討論了美國如何進一步在經濟和軍事方面支持烏克蘭。

0225 協助從馬里烏波爾進行人道撤離的紅十字國際委員會小組表示，在周五晚上無法到達城市後，他們將在周六再次嘗試。三輛車和九名救挏人員「在安排和條件」無法繼續之後不得不返回扎波羅熱。

0144 烏克蘭31日重新奪回了基輔首都附近的布查鎮（Bucha）。

0127 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周五宣布，在3月31日終止了其對德國子公司GAZPROM Germania GmbH及其所有資產的參與。

0122 大約2,000名平民乘坐公共汽車離開被圍困的港口城市馬里烏波爾，前往烏克蘭控制的紮波羅熱市。官員稱仍有超過10萬人被困在馬里烏波爾。

4月1日，烏克蘭救援人員基輔附近的伊爾平（Irpin）抬著一名老婦人離開。（ＡP）

0113 克里姆林宮指，俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安在電話中討論了烏克蘭軍事行動中的人道主義問題，普京並為俄烏和談進程給予了基本評估。

0058 「頓涅茨克人民共和國」軍方副領袖表示，在過去一周戰爭中損失了逾30名軍人，另有 141受傷。

0050 歐盟委員會主席蓬德萊恩（Ursula von der Leyen）警告北京，如果不向俄羅斯施壓以結束戰爭並幫助莫斯科迴避西方制裁，中國聲譽將受損。

她在跟中國國家主席習近平的視像會議後，在Twitter發文指：「（各國）必須尊重國際法，以及烏克蘭的主權和領土完整」，「中國作為聯合國安理會常任理事國負有『特殊責任』。」

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2022

0011 俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）油庫的火警仍未撲熄，克里姆林宮指火警由烏軍直升機空襲引起，並指襲擊未為同日重啟的和談提供「舒適的條件」。

0009 烏克蘭總統的副參謀長說，烏克蘭和俄羅斯已經交換了被俘的軍隊。烏方86名軍人，包括15名女性已安全獲釋。

0003 歐洲理事會主席米歇爾與中國國家主席習近平視像通話，米歇爾會後稱中國「不能對俄羅斯違反國際法的情況視若無睹」，中國跟歐盟皆同意「這場戰爭威脅全球安全及經濟」。

0001 俄羅斯衛星通訊社報道，土耳其總統埃爾多安與普京通話，他表示希望組織俄羅斯和烏克蘭領導人的會晤。土耳其總統辦公廳指，埃爾多安總統表示雙方必須以常識行事並保持對話，土耳其希望能通過俄羅斯和烏克蘭總統之間的會晤，來順利完成和平努力。

0000 據聯合國統計，截至當地時間31日午夜，烏克蘭升至有1,276名平民死亡、1,981人受傷。

烏克蘭局勢：圖為3月29日，俄烏在烏克蘭馬里烏波爾市郊交戰後，公寓遭毀壞的情景。（AP）

回顧4月1日時局：

烏克蘭・持續更新｜俄烏外長或再會談 普京：停火時機未成熟