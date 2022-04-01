中歐峰會舉行 習近平就解決烏克蘭危機提出4點意見
中歐峰會4月1日舉行，中國國家主席習近平在北京以視像方式會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。據新華社報道，習近平闡述對當前形勢下解決烏克蘭危機的4點意見，他也談到烏克蘭危機根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾。
新華社的報道指，雙方就烏克蘭局勢交換了意見，歐盟領導人介紹了歐方有關烏克蘭危機的看法和主張。
習近平強調，中方對烏克蘭局勢走到今天這一步深感遺憾，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，中方始終站在和平一邊，從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。
習近平闡述了對當前形勢下解決烏克蘭危機的幾點意見：
一要堅持勸和促談。中方支持歐方為政治解決烏克蘭問題所作努力，一直以自己的方式發揮勸和促談作用，和談是避免局勢緊張升級的唯一可行途徑，國際社會要繼續為俄烏談判進程創造條件和環境，為政治解決開闢空間，不能火上澆油、激化矛盾。
二要防止出現更大規模人道主義危機，中方提出關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，已向烏方提供多批緊急人道主義援助，向接受大量難民的歐洲國家提供了物資，中方願同歐方保持溝通，共同預防更大規模人道主義危機。
三要構建歐洲和亞歐大陸持久和平，烏克蘭危機的根源在於歐洲長期積累的地區安全矛盾，治本之策是照顧有關各方的合理安全關切，時代發展到今天，不能再用冷戰思維來構建世界和地區安全框架，中方支持歐洲特別是歐盟發揮主導作用，支持歐俄美及北約開展對話，直面多年來積累的矛盾，找到解決問題的辦法，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。
四要防止局部衝突擴大化，烏克蘭危機要妥善處置，但不能病急亂投醫，不能攻其一點、不及其餘，不能把全世界都捆綁到這個問題上，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。越是危急時刻越要保持清醒冷靜，現在的世界經濟格局是世界各國長期努力形成的構架，是一個有機整體，各方要珍惜這個成果，不能輕易衝擊現有世界經濟體系，更不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，引發世界金融、貿易、能源、科技、糧食、產業鏈供應鏈等領域嚴重危機，很多人十分擔心，目前這樣的局面可能使國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦。如果局面繼續惡化下去，估計事後恢復可能需要幾年、十幾年甚至幾十年，中歐要致力於管控局勢，防止危機外溢，特別是要維護世界經濟體制、規則、基礎的穩定，增強人們的信心。雙方可以就此開展協調和合作。
在中歐關係的議題上，據報道指，習近平指出，8年前，他提出中國願同歐洲一道打造中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，中方的這一願景至今未改變，當前形勢下更有現實意義。他指中歐有着廣泛共同利益和深厚合作基礎，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。
習近平強調，中歐要做維護世界和平的兩大力量，以中歐關係的穩定性應對國際形勢的不確定性，要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，共同抵制陣營對抗思維復活、反對製造「新冷戰」，維護世界和平和穩定。
習近平指出，中歐要做促進共同發展的兩大市場，以中歐開放合作推進經濟全球化深入發展。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，歡迎歐洲企業來華投資興業，希望歐方為中國企業赴歐投資發展提供公平、透明、非歧視性的環境，雙方要加強發展戰略對接，探索中國新發展理念、新發展格局同歐盟「開放性戰略自主」經貿政策的契合點。
習近平強調，中歐要做推動人類進步的兩大文明，以中歐團結協作應對全球性挑戰，要踐行真正的多邊主義，倡導以共商共建共享為原則的全球治理觀，繼續引領全球應對氣候變化和生物多樣性合作，攜手戰勝新冠肺炎疫情。歡迎歐方支持和參與全球發展倡議。
米歇爾和馮德萊恩表示，中國是世界上的重要一極力量，歐方高度重視中國的國際地位和作用，重視發展對華關係，長期以來歐中關係都是互利共贏的，雙方都致力於捍衛和平，維護多邊主義。當前國際形勢下，歐中加強對話合作非常重要，歐方重申堅持一個中國原則，期待同中方坦誠交流，延續歐中關係良好發展勢頭，願同中方持續深化經貿、投資、能源、綠色發展等各領域合作，共同應對新冠肺炎疫情、氣候變化、生物多樣性保護等全球性挑戰，為促進世界和平、經濟增長和共同繁榮作出努力，歐方願為中方成功舉辦《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議第二階段會議提供支持合作。
報道談到，雙方領導人認為此次會見開誠佈公、坦誠深入，增進了相互了解，也達成了不少共識，同意繼續加強溝通交流，開展協調合作。