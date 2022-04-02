美國向烏克蘭提供生化防護裝備　以防俄羅斯襲擊

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）4月1日表示，美國正在向烏克蘭提供生化防護裝備，以防俄羅斯在烏境內使用化學或生物武器。



據英媒4月1日報道，白宮新聞發言人普薩基稱，鑑於美國和其他國家警告說俄羅斯可能會部署這種武器，並可能正在計劃開展「假旗」行動，為這種攻擊奠定基礎，因此向烏克蘭政府提供了這些物資。

報道表示，白宮沒有提供證據表明俄羅斯一直在策劃這樣的攻擊。美國國防部一位高級官員上周稱，沒有具體跡象表明烏克蘭即將發生化學或生物武器攻擊。

報道指出，美國政府高級官員上周表示，白宮已經成立了一個專家小組，計劃如果莫斯科真的部署任何大規模殺傷性武器——化學、生物或核武器，該如何應對。

普薩基對記者表示，「為了協助我們的烏克蘭夥伴，美國政府正在向烏克蘭政府提供救生設備和用品，這些設備和用品可以在俄羅斯使用化學或生物武器的情況下部署」。她強調，這些物資的運輸「不會以任何形式損害我們國內的準備工作」。

報道引述歐盟文件和熟悉此事的人士稱，出於對烏克蘭衝突的擔憂，歐盟也啟動了一項儲備行動，以加強對化學、核和生物事件的防禦。

美國總統拜登（Joe Biden）上周曾表示，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要在入侵烏克蘭時使用化學武器，美國將作出回應。

「我們會做出反應，如果他使用它，我們會做出回應。回應的性質將取決於使用的性質」，拜登在布魯塞爾的一個新聞發布會上說。

克里姆林宮也在指責烏克蘭準備在戰爭中使用化學武器，不過同樣沒有提供證據。

俄羅斯還指控美國在烏克蘭生物實驗室進行活體研究，並稱俄方已經掌握了相關證據。

俄國防部3月31日披露了一份參與美在烏生物實驗室的美方核心人物名單。資料顯示，名單上的人大多與五角大樓承包商在烏克蘭的生物研究項目有着密切聯繫，相關項目涉及病毒研究，還有包括在美國國防部威脅降低局（DTRA）任職的官員。