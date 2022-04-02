俄羅斯首次遭烏軍空襲　媒體：有三個不尋常訊號

俄方聲稱，俄烏衝突爆發一個多月以來，俄羅斯本土首次遭到烏克蘭空軍空襲。媒體分析稱，俄本土首遭空襲傳遞出三個不尋常的訊號。



俄新社4月1日援引俄羅斯緊急情況部的消息稱，當地時間1日早上，俄羅斯西部別爾哥羅德州首府別爾哥羅德市的一處石油設施遭到烏克蘭武裝力量兩架直升機襲擊併發生火災，造成兩名工人受傷。

俄新社指出，從已獲的視頻中可明顯看出，此次襲擊是由烏克蘭軍方兩架米-24直升機實施的。

俄羅斯軍事專家西夫科夫稱，這是俄烏開戰一個多月以來，烏軍首次對俄領土進行空襲。

據俄羅斯衛星通訊社1日報道，俄羅斯石油發言人稱，已從別爾哥羅德的油庫疏散了工作人員，企業員工中無人死亡。俄羅斯石油公司正與緊急情況部和執法機構協作。動用了約70人和20件裝備滅火。

三條鄰近街道的居民被疏散到安全地方。火災撲滅後，他們將回家。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）透露，襲擊發生後，俄總統普京（Vladimir Putin）第一時間得知情況。

佩斯科夫警告稱，烏軍對俄羅斯本土的空襲，將對兩國和平談判造成阻礙。

烏克蘭外交部4月1日否認烏軍襲擊了俄羅斯別爾哥羅德的油庫。

中共北京市委機關報《北京日報》客户端4月2日發表作者為「牛彈琴」的分析文章，稱俄羅斯本土遭到轟炸，傳遞了三個很不尋常的訊號。

訊號一，烏軍仍有相當的戰鬥力。此前，俄軍宣稱已掌控了烏克蘭的制空權。但此次烏軍直升機越境發動攻擊，至少說明烏空軍在內的烏軍仍有相當的戰鬥力。

訊號二，這將讓俄烏戰場形勢更加複雜。此次空襲被烏軍和西方宣傳為一個重大勝利。這種閃電攻擊將極大鼓舞烏軍的士氣。

文章認為，不排除烏軍受這次襲擊成功鼓舞，越來越大膽，不斷對俄境內發動攻擊，那戰火就會向俄本土延燒。

訊號三，俄烏和談變得緊迫而脆弱。此次空襲發生的時機微妙，烏克蘭與俄羅斯之間的和談於4月1日以在線方式繼續舉行。

在談判前，烏軍或者故意向俄羅斯展示肌肉，俄烏衝突已不再是一邊倒，而是雙方都有能力發動攻擊。