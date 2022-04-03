烏克蘭・持續更新｜烏克蘭國防部：已經收復整個基輔地區

俄烏戰事在4月3日踏入第39日。據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭已有1,325名平民死亡、2,017人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，俄軍正迅速撤出基輔與烏北切爾尼戈夫（Chernihiv），但明顯地轉向另一種策略，即向東或向南移動，以控制大面積的已佔領地方，並要在那裏取得穩固的立足點。

・紅十字國際委員會（ICRC）的車隊今日再嘗試開進馬里烏波爾。1日烏克蘭官方有人稱，這個南部港口城市被封鎖又太危險，無法進行人道救援工作。54部巴士當天無法取得俄烏安全保證，無法駛進去。

・俄羅斯稱將大幅減少在烏克蘭一些地方的軍事行動後，美國對增加軍援。美國稱為防俄羅斯在烏克蘭部署生化武器，正在向烏提供相應物資和設備。五角大樓3月31日已向國會提交有關3億美元對烏軍援詳情。另一方面，美國會擔當中間人角色，會將盟友的俄製坦克交予烏克蘭，協助提升烏軍在該國東部的防禦能力。

・烏克蘭總統澤連斯基稱，有明顯跡象顯示俄軍撤出烏北，卻是持續往烏東頓巴斯地區及第二大城哈爾科夫集結，準備進行大規模攻擊。此外他稱烏東的戰鬥或將更多。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月31日，身在基輔外圍的烏軍乘坐的裝甲車，駛經一部已被摧毀的俄軍坦克車。（AP）

4月3日：

0235 消息人士稱，美國將協助把蘇聯時代坦克轉移到烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基曾多次要求各國提供更多的坦克。

0212 烏克蘭國防部副部長表示，烏軍已經重新佔領了整個基輔地區。

0133 一個監測政治逮捕的俄羅斯組織表示，周六在全國各地抗議俄羅斯對烏克蘭軍事行動的示威活動中，有 208 人被拘留。

0100 摩爾多瓦分離地區「德涅斯特河沿岸共和國」（Transnistria）政府周六否認有俄軍集結當地。烏克蘭軍方早前指，部署於「德涅斯特河沿岸共和國」的俄軍「對烏克蘭的進攻以及可能敵對行動準備就緒」。

0047 烏克蘭總統澤連斯基警告，撤退的俄羅斯軍隊在民房周圍留下地雷，甚至在設施及遇難者遺體都埋了地雷，令民眾撤退變得危險。

0043 埃內霍達爾發生了一系列爆炸，該近鄰近扎波羅熱核電站。核電站產生了烏克蘭五分之一以上的電力，是歐洲最大的核設施之一，自3月4日以來一直在俄羅斯控制之下。

0035 遭俄軍佔領的烏克蘭中部城鎮埃內霍達爾（Enerhodar）周六爆發民眾示威，民眾上街高唱烏克蘭國歌，期間遭俄軍武力驅散，片段可見有多枚震撼彈驅趕人群，至少4人受傷。

0008 烏克蘭周六在全國開設7條人道主義走廊，6,200人已在周五從各城巿撤退。

0000 據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭升至1,325名平民死亡、2,017人受傷。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月1日，烏克蘭一名軍人腳踏在一部已被摧毀的俄羅斯坦克上。照片攝於哈爾科夫州名為Malaya Rohan的鄉村附近。（AP）

回顧4月2日時局：

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