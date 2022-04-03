澳印簽署貿易協議　約90%商品互相免徵關稅

據財聯社報道，澳洲4月2日正式與印度簽署貿易協議，兩國有意建立更緊密的貿易關係。

4月2日，澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）和印度工商部長戈亞爾（Piyush Goyal）在一次虛擬儀式上籤署了《澳印經濟合作與貿易協議》（Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement）。澳洲總理莫里森和印度總理莫迪見證了這一儀式。

澳洲須最遲5月31日或之前舉行大選，他表示一直渴望在競選活動開始前敲定這項貿易協議。兩國自開始談判已經有十年之久。

總理公布大選的日子與投票日須至少相隔33天，所以他將在4月18日前宣布舉行大選。如果他想在早一點時候舉行大選，最有可能是5月7日或14日，因投票日必須定於星期六。

開創性協議

莫里森聲稱，與世界第二大人口大國印度達成協議，代表着當今世界將打開的最大的經濟大門之一。

他表示，「就澳洲而言，這些協議從來不是孤注一擲的，將來還會有『下一步、下一步、再下一步』。」意在表明，兩國有意建立更緊密的貿易聯繫。

此次簽定協議後，澳洲出口到印度的商品中，超過85%的商品將取消關稅，預估價值126億澳元（約739億港元），並預計在10年內免稅商品比例上升到91%。

澳洲出口到印度的商品包括：澳洲綿羊肉、羊毛、銅、煤炭、氧化鋁、新鮮澳洲龍蝦以及一些關鍵礦物和有色金屬，這些商品的關稅將被取消。

根據該協定，96%的印度商品將免稅進入到澳洲。

有意建立長期夥伴關係

簽署協議後，印度工商部長戈亞爾表示，印度希望「加速」與澳洲達成全面自由貿易協定。

戈亞爾稱:「在當前的協議生效後不久，我們將着手下一階段的工作，使兩國成為全面的經濟夥伴關係。」

澳洲貿易部長特漢表態，即使本屆莫里森政府在即將到來的全國大選中可能下台，他仍相信澳印談判在未來將取得進展。

目前，莫里森在5月大選前的民調中落後。他表示，無論未來誰擔任澳洲總理，他都希望，未來澳印關係能在這個開創性協議的基礎上繼續發展。