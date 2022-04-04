烏克蘭・持續更新｜俄方指烏國有激進分子挑釁　促安理會開會討論

俄烏戰事在4月4日踏入第40日。據聯合國統計，截至當地時間2日午夜，烏克蘭已有1,417名平民死亡、2,038人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭指控俄軍殘殺平民，但俄羅斯國防部否認，並指這是烏克蘭另作挑釁。

・俄羅斯克里姆林宮3日稍晚時候稱，普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會不是沒可能，但會面前須先有書面協議。

・俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）托馬羅夫卡3日發生爆炸，隨後有碎片掉落，沒有人員傷亡。俄羅斯別爾哥羅德州1日亦曾發生油庫大火，俄指烏克蘭軍方直升機越境施襲。

・烏克蘭稱俄軍正迅速撤出基輔與烏北切爾尼戈夫，但明顯地轉向另一種策略，即向東或向南移動，以控制大面積的已佔領地方，並要在那裏取得穩固的立足點。

・烏克蘭空降突擊部隊3日稱，在俄軍撤出部份地方後烏軍已重新控制了普里皮亞季（Prypiat）並到達白羅斯與烏克蘭的邊界。

4月4日最新消息：

0633 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，烏克蘭激進分子在布查挑釁的目的是破壞和平談判。扎哈羅娃表示，由於烏克蘭軍方和激進分子在布查發起挑釁，俄羅斯已經要求聯合國安理會4月4日召開會議討論。

0542 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄軍使用高精度導彈摧毀了多個大型油庫，這些油庫向尼古拉耶夫和頓涅茨克方向的烏克蘭軍隊提供燃料。科納申科夫又表示，從特別行動開始以來，俄軍共擊落386架烏克蘭無人機。

0457 法國總統馬克龍指由布查傳出的影像令人難以接受，直指有關行為是罪行，俄羅斯必須交代。美國國務卿布林肯指當地傳出的影片令人痛心，如俄羅斯對烏克蘭的暴行持續，同類事情每日都會上演。

0416 英國首相約翰遜指俄軍攻擊伊爾平鎮及布查鎮平民行為卑劣，形容是戰爭罪行，會盡力摧毀普京的戰爭機器，直到正義得到伸張為止，又指英國支持國際刑事法庭調查正在發生的暴行。

0213 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄羅斯空軍一天時間摧毀烏克蘭42個軍事設施。「對基輔州瓦西里科夫機場的襲擊，使烏克蘭空軍的航空和防空管理中心癱瘓。」科納申科夫又指，俄軍摧毀了3個地對空導彈系統，一個炮兵連、2個齊射火箭系統，2個武器庫，8處據點和武器聚集區。

0035 俄衛網：在基輔國土防衛部隊的負責人從俄羅斯武裝部隊撤離的布查鎮公布的一則影片中，烏克蘭軍人獲准向不戴藍色臂章的人、即平民開火。

在烏克蘭的戰鬥中，衝突各方以不同顏色的臂章相互區分。俄羅斯軍隊通常佩戴白色臂章，而烏克蘭軍隊通常佩戴藍色的或黃色的。

俄羅斯國防部稱，基輔政權公布所謂俄羅斯軍隊在基輔郊區的城鎮犯罪的證據照片和影片材料，是又一次挑釁。

俄衛網稱早些時候在烏克蘭電視台和互聯網上出現了一段影片，據稱是在基輔州的布查鎮拍攝的，死者的屍體躺在路上。有網民注意到，這些「屍體」會移動他們的手臂並移開四肢，以免落在軍車的輪子下面。而在後視鏡中可以看到，車輛剛剛從他聲旁駛過後，「死者」就站起身來。

0022 烏克蘭副總理韋列舒克稱，烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的疏散行動在3日再度加快，合計17部巴士會由南部城市別爾江斯克（Berdyansk）附近開出，前往該市以及鄰近的馬里烏波爾，將難民帶走。另有10部巴士在紅十字會人員陪同下，嘗試接近馬里烏波爾。

0017 美國務院發言人普賴斯對於烏克蘭總統澤連斯基指控俄軍在布查鎮殺害平民的暴行並要求G7擴大制裁，他暗示美國「很快」會對俄羅斯有額外的制裁。

0016 烏克蘭總統澤連斯基回應布查鎮民眾陳屍街頭的影片相片，指控俄軍進行「種族滅絕」。

0005 位於烏克蘭北部的切爾尼戈夫（Chernihiv），市長稱當地七成建築物已被摧毀。

0000 烏克蘭軍方表示，俄羅斯導彈襲擊位於基輔以南的瓦西里科夫市（Vasylkiv）地方政府總部。一些平民受傷，但尚未有更多細節。

0000 在俄軍3日向烏克蘭南部戰略港口敖德薩進行空襲後，英國廣播公司（BBC）接獲報告稱，另一港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）受襲。

烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）稱，地方部門報告說，當地發生數次火箭炮襲擊。

BBC分析稱，看來俄軍想將烏克蘭從黑海孤立開來，並在黑海水域造出一條從克里米亞延伸至烏克蘭的陸上走廊。俄羅斯在2014年已吞併烏克蘭的克里米亞。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月2日，一名烏軍在同袍於布查鎮檢查街上屍體時守在一旁。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄軍撤走前在被殺民眾屍體擺放炸彈。布查鎮位於首都基輔市郊約30公里。（AP）

回顧4月3日時局：