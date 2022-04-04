烏克蘭・持續更新｜俄軍被指布查鎮殺害平民　莫斯科稱影片是假

俄烏戰事在4月4日踏入第40日。據聯合國統計，截至當地時間2日午夜，烏克蘭已有1,417名平民死亡、2,038人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭指控俄軍在基輔西北方的布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄國防部否認，並指這是烏克蘭另作挑釁。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。

・俄羅斯就此要求聯合國安理會召開會議。聯合國秘書長古特霤斯呼籲進行獨立調查。

・俄羅斯聯邦調查委員會主動就「布查事件」發起調查，此外莫斯科稱，將在布查鎮發生的挑釁性事件視為對國際安全構成的直接威脅。

・俄羅斯克里姆林宮3日稍晚時候稱，普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會不是沒可能，但會面前須先有書面協議。

4月4日最新消息

1938 俄羅斯總統普京簽署針對「不友好國家」實施報復性簽證措施的總統令。

1936 英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭軍方4日最新簡報指出，俄羅斯已開始秘密動員預備役，將優先考慮動員有作戰經驗的人。莫斯科想再動員6萬大軍。不過，俄羅斯沒對此發表評論，這個消息的準確性尚未被獨立證實。

1932 英國首相約翰遜發言人：要對俄羅斯實施更多制裁，為烏克蘭提供更多軍事援助。

1932 奧地利外交官稱，奧地利不會支持歐盟對俄羅斯的天然氣禁令。

1931 國際文傳電訊社：俄羅斯計劃開發定向能量武器。

1921 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）稱，在向俄羅斯實施新制裁一事上，德國就是主要的障礙。

1918 美國駐聯合國特使：美國將尋求暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的席位。

1859 烏克蘭發片指控，俄軍與烏軍在基輔西北方一個小鎮交戰期間殺害平民。克里姆林宮3月4日稱，烏克蘭發布的影片不可信，並指俄羅斯專家已發現來自布查鎮（Bucha）影片的各種篡改以及影片編輯跡象。

1735 俄衛網：在烏克蘭「布查鎮事件」曝光後，俄羅斯聯邦調查委員會對此事件發起調查。此前，俄羅斯國防部已否認布查市平民死亡事件與俄有關。

1703 法國總統馬克龍支持對俄羅斯實施新的一攬子制裁，並指出，這些制裁可能與限制石油和煤炭的供應有關。

馬克龍在法國國際廣播電台（France Inter）的節目中稱，「我想，在烏克蘭布查鎮（Bucha）發生的事件，迫使我們實施新的一攬子制裁和非常明確的措施。我們將與歐洲夥伴協調，並採取個別額外措施。我支持制裁，尤其是在石油和煤炭方面。」

1659 「頓涅茨克人民共和國」警察部發言人巴蘇林稱，馬里烏波爾的中心地帶實際在頓涅茨克人民共和國的控制之下，工業區和港口也都還在，肅清工作仍在繼續。

1658 法媒：烏克蘭南部有8人死於炮火。

1657 歐盟稱周一緊急開會，就俄軍在烏克蘭小鎮的「暴行」推出新一輪制裁。

1656 英國外相卓慧思今日前往渡蘭，呼籲對俄羅斯場進行更嚴厲制裁。

1655 德國副總理兼經濟部長哈貝克：如果天然氣不可用，將需要使用煤炭。

1640 波蘭執政黨黨主席卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）表示，該國將對境內部署核武持開放態度。但他也說，目前這還不在考慮範圍內。

他接受德媒訪問表示，波蘭會很樂意看到，美軍把駐歐人數，從現時的10萬增加到15萬，他認為其中7.5萬人應駐守在與俄接壤的國家，強調波羅的海國家與波蘭應有5萬美軍駐守。他也呼籲北約在波蘭建立東歐的作戰指揮總部。

1632 烏克蘭農業部長Mykola Solskyi預期今年該國農作物收穫頗豐，希望烏克蘭能出口穀物，但警告說戰爭持續可能意味着全球穀物價格都會上升。他又稱在進行春耕之際，燃料供應的情況卻是困難。

1623 烏克蘭總檢察長辦公室在Facebook賬戶發文，稱自2月24日以來，有至少161名烏克蘭兒童死亡、425名兒童受傷。最多兒童死亡的地方是頓涅茨克，有78人，基輔75人，以哈爾科夫59人。

1609 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）稱對於那些被指是在布查鎮被殺的烏克蘭平民照片，表示「深感震驚」，呼籲就此進行獨立調查。

1548 央視：根據烏克蘭總參謀部發布的消息以及烏克蘭媒體的報道，目前俄羅斯武裝力量正在從位於烏克蘭東北部的蘇梅市撤離。對於相關說法，俄羅斯方面尚未回應。

1500 韓國財政部：考慮到經濟放緩、烏克蘭危機、供應中斷等風險，將審議針對出口商的政策。

1334 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，西方不明白反俄制裁也會對其他國家的經濟產生負面影響，這些國家體驗到制裁的破壞性和非法性。

1300 斯洛伐克經濟部長4月3日表示，該國約85%天然氣需求依賴俄羅斯，因此該國不能切斷俄羅斯天然氣的供應，如果這意味必須以盧布支付，他們也會繼續進口俄羅斯天然氣。

1222 據蘇梅（Sumy）地區州長稱，俄羅斯軍隊正從烏克蘭東北部的蘇梅州積極撤出，並帶走了他們的裝備。

1146 俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）向美國《新聞週刊》（Newsweek）表示，基輔郊區布查鎮的平民傷亡很可能是烏克蘭軍人炮擊所致。

他指，在俄軍撤離後烏克蘭軍隊立刻炮擊布查鎮，而美國對這一事實故意保持沉默，正因為如此可能導致了平民傷亡，「基輔政權試圖把自己的所有惡行嫁禍給俄羅斯。」

1128 英國唐寧街首相府指出，英國首相約翰遜（Boris Johnson）本週將在倫敦與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，討論烏克蘭局勢。

1111 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在「俄羅斯1台」直播節目中表示，中國看到並明白烏克蘭危機的深層進程，不同於僅僅滿足於表面現象的歐洲。

她稱，中國看得很深並明白危機的本源，知道這是美國四處煽風點火、侵犯他國主權導致的結果。

1046 北約秘書長斯托爾滕貝格接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，北約已經與芬蘭和瑞典的領導人進行良好的對話，若芬蘭和瑞典有意加入北約，只要他們提交申請，便將獲得所有30個北約成員國的批准，從而「相對較快」地加入北約。

1035 烏克蘭總統澤連斯基4月3日出現在格林美頒獎典禮（Grammy Awards）上一段預先錄製的影片中，敦促支持烏克蘭。

他在片段中，把入侵比作致命的沉默，是摧毀包括兒童在內的烏克蘭人民的夢想和生活的威脅。他稱，「用你的音樂填滿寂靜。今天填寫它來講述我們的故事。在您的社交網絡、電視上講述戰爭的真相，以任何方式支持我們，但不能保持沉默。然後和平就會降臨到我們所有的城市。」

Ukrainian President Volodymyr Zelensky appears in a taped video at the #GrammyAwards in Las Vegas to make a plea for support for his war-torn country pic.twitter.com/PirDOU6LYi — AFP News Agency (@AFP) April 4, 2022

1010 據英媒引述匿名外交人士稱，歐盟代表預計會在4月6日討論對俄羅斯實施新制裁的問題。

0950 英國國防部發布最新的情報報告，指出馬里烏波爾（Mariupol）幾乎可以肯定是俄羅斯攻入烏克蘭的一個關鍵目標。如果烏克蘭這個南部港口城市淪陷，俄方將擁有一條從俄羅斯延伸至克里米亞的陸地走廊。

0923 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）4月3日表示，烏方已從南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）和附近盧甘斯克（Luhansk）的衝突地區撤離2,964人。

0832 德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）接受德國公共廣播公司ARD訪問時表示，因應俄軍在布查鎮殺害平民的行為，歐盟應考慮禁止從俄羅斯進口天然氣。她稱，歐盟必須回應上述事件，不能對此類罪行置之不理。

0821 俄羅斯國防部反駁烏克蘭對俄羅斯的指控，表示在布查鎮處於俄羅斯武裝部隊控制之下的時間段內，沒有一個當地居民遭受到任何暴力行為。所有俄羅斯部隊在土耳其俄烏舉行面對面會談的第二天，即3月30日就完全撤出了布查鎮。

0633 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，烏克蘭激進分子在布查挑釁的目的是破壞和平談判。扎哈羅娃表示，由於烏克蘭軍方和激進分子在布查發起挑釁，俄羅斯已經要求聯合國安理會4月4日召開會議討論。

0542 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄軍使用高精度導彈摧毀了多個大型油庫，這些油庫向尼古拉耶夫和頓涅茨克方向的烏克蘭軍隊提供燃料。科納申科夫又表示，從特別行動開始以來，俄軍共擊落386架烏克蘭無人機。

0457 法國總統馬克龍指由布查傳出的影像令人難以接受，直指有關行為是罪行，俄羅斯必須交代。美國國務卿布林肯指當地傳出的影片令人痛心，如俄羅斯對烏克蘭的暴行持續，同類事情每日都會上演。

0416 英國首相約翰遜指俄軍攻擊伊爾平鎮及布查鎮平民行為卑劣，形容是戰爭罪行，會盡力摧毀普京的戰爭機器，直到正義得到伸張為止，又指英國支持國際刑事法庭調查正在發生的暴行。

0213 俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄羅斯空軍一天時間摧毀烏克蘭42個軍事設施。「對基輔州瓦西里科夫機場的襲擊，使烏克蘭空軍的航空和防空管理中心癱瘓。」科納申科夫又指，俄軍摧毀了3個地對空導彈系統，一個炮兵連、2個齊射火箭系統，2個武器庫，8處據點和武器聚集區。

0035 俄衛網：在基輔國土防衛部隊的負責人從俄羅斯武裝部隊撤離的布查鎮公布的一則影片中，烏克蘭軍人獲准向不戴藍色臂章的人、即平民開火。

在烏克蘭的戰鬥中，衝突各方以不同顏色的臂章相互區分。俄羅斯軍隊通常佩戴白色臂章，而烏克蘭軍隊通常佩戴藍色的或黃色的。

俄羅斯國防部稱，基輔政權公布所謂俄羅斯軍隊在基輔郊區的城鎮犯罪的證據照片和影片材料，是又一次挑釁。

俄衛網稱早些時候在烏克蘭電視台和互聯網上出現了一段影片，據稱是在基輔州的布查鎮拍攝的，死者的屍體躺在路上。有網民注意到，這些「屍體」會移動他們的手臂並移開四肢，以免落在軍車的輪子下面。而在後視鏡中可以看到，車輛剛剛從他聲旁駛過後，「死者」就站起身來。

0022 烏克蘭副總理韋列舒克稱，烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的疏散行動在3日再度加快，合計17部巴士會由南部城市別爾江斯克（Berdyansk）附近開出，前往該市以及鄰近的馬里烏波爾，將難民帶走。另有10部巴士在紅十字會人員陪同下，嘗試接近馬里烏波爾。

0017 美國務院發言人普賴斯對於烏克蘭總統澤連斯基指控俄軍在布查鎮殺害平民的暴行並要求G7擴大制裁，他暗示美國「很快」會對俄羅斯有額外的制裁。

0016 烏克蘭總統澤連斯基回應布查鎮民眾陳屍街頭的影片相片，指控俄軍進行「種族滅絕」。

0005 位於烏克蘭北部的切爾尼戈夫（Chernihiv），市長稱當地七成建築物已被摧毀。

0000 烏克蘭軍方表示，俄羅斯導彈襲擊位於基輔以南的瓦西里科夫市（Vasylkiv）地方政府總部。一些平民受傷，但尚未有更多細節。

0000 在俄軍3日向烏克蘭南部戰略港口敖德薩進行空襲後，英國廣播公司（BBC）接獲報告稱，另一港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）受襲。

烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）稱，地方部門報告說，當地發生數次火箭炮襲擊。

BBC分析稱，看來俄軍想將烏克蘭從黑海孤立開來，並在黑海水域造出一條從克里米亞延伸至烏克蘭的陸上走廊。俄羅斯在2014年已吞併烏克蘭的克里米亞。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月2日，一名烏軍在同袍於布查鎮檢查街上屍體時守在一旁。烏克蘭總統澤連斯基稱，俄軍撤走前在被殺民眾屍體擺放炸彈。布查鎮位於首都基輔市郊約30公里。（AP）

回顧4月3日時局：