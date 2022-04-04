歐爾班四度當選匈牙利總理　稱澤連斯基為對手

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）4月3日在布達佩斯（Budapest）舉行的支持者集會上宣布，他所領導的由青民盟（Fidesz）和基民黨（KDNP）組成的競選聯盟贏得2022年國會選舉。這是他第四次出任匈牙利總理。



匈牙利國家選舉辦公室針對98%選票的點票結果顯示，競選聯盟得票率為53.1%，將獲得國會199個議席中的135席，超過三分之二的絕對多數。由6個反對黨組成的匈牙利團結聯盟得票率為35%，將獲56個席位。極右翼政黨「我們的祖國」贏得7個席位，也將進入國會。

西方媒體在報道匈牙利大選時，幾乎沒有不提及這國家在俄烏衝突中的態度。歐爾班則在勝選演說中提到，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對他的批評。

澤連斯基曾稱歐爾班對烏克蘭的支持不夠，不願親自譴責他的親密盟友、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）入侵烏克蘭。

匈牙利現任總理歐爾班（Viktor Orban）已經宣布在選舉中勝出，贏得連續第4個總理任期。(AP)

歐爾班在勝選演說中稱，澤連斯基在他的競選活動中，是其中一名他要戰勝的對手。

歐爾班稱：「我們將終此一生銘記這場勝利，因我們須戰勝大量對手。」他稱他的政治對手除了澤連斯基，還包括國內左派、國際左派、布魯塞爾的官僚、索羅斯帝國的金錢，以及國際媒體。他說：「我們從未試過在同一時間有這麼多對手。」