塞爾維亞總統武契奇勝選　俄烏局勢讓貝爾格萊德與歐盟關係生變？

塞爾維亞（Serbia）4月3日舉行大選，總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布自己在大選中勝出，有望繼續執政多10年。隨着俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢升級，一直尋求加入歐盟的武契奇政府，與歐盟之間的關係也可能出現變化。



武契奇自2017年出任總統以來，一直在複製他的盟友兼鄰國匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的「劇本」，他將塞爾維亞變成一個混合政權，即民主和威權主義的混合體，也因此令其政權獲得「長治久安」。

儘管如此，武契奇的統治還是得到歐盟的全力支持。在塞爾維亞對上一次於2020年的議會選舉前夕，歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）曾在Twitter上稱，「你（武契奇）完全有權對你在任期內為塞爾維亞所做的一切感到自豪和滿意。」

武契奇政府的性質已不是秘密，這意味歐盟自願選擇了塞爾維亞所謂的「穩定」而非民主。武契奇或者不是與歐盟抱持共同價值觀，但他是布魯塞爾可以與其做生意的人。目前，歐盟是塞爾維亞援助、貿易和外國直接投資的主要來源。

對歐盟而言，塞爾維亞這個巴爾幹半島國家的穩定顯然比歐盟自稱的自由主義原則更為重要，這是可以理解的現實政治，但穩定同時也伴隨着重大風險。

由於俄羅斯在烏克蘭採取軍事行動，歐盟已向俄方實施制裁。而在塞爾維亞選民中，大部分均是親俄派，在過去的整個3月裏，首都貝爾格萊德（Belgrade）每週都出現支持俄羅斯克里姆林宮的大規模示威。

對武契奇來說，塞爾維亞的極端民族主義右翼人士在國內構成的威脅，遠大於溫和反對派，隨着歐盟對俄羅斯採取更加敵對的立場，武契奇或為了政權穩定，有可能變得不合作，甚或令塞爾維亞的入歐之路變得更為艱難。

武契奇自上台後，塞爾維亞便加強與俄羅斯及中國的關係，因而惹來部分歐盟領袖不滿。惟他曾表示，塞爾維亞不計劃偏離現有外交政策，會繼續追求歐盟成員國身份的同時，與俄羅斯及中國繼續發展密切關係。