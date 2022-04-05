烏克蘭・持續更新｜澤連斯基：與普京的會面可能不會舉行

俄烏戰事在4月5日踏入第41日。據聯合國統計，截至當地時間3日午夜，烏克蘭已有1,430名平民死亡、2,097人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署針對「不友好國家」實施報復性簽證措施的總統令。

・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

・俄羅斯要求聯合國安理會召開會議。俄羅斯聯邦調查委員會主動就「布查鎮事件」發起調查，此外莫斯科稱，將在布查鎮發生的挑釁性事件視為對國際安全構成的直接威脅。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭總統澤連斯基來到布查鎮視察。小鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯，並以此為由準備加碼制裁。（AP）

4月5日最新消息

1707 丹麥宣布將驅逐15名俄羅斯外交官，俄羅斯回應稱將反制。

1629 據央視新聞，烏克蘭總統澤連斯基在全烏克蘭電視直播中表示，他與俄羅斯總統普京的會面很可能不會進行。但是澤連斯基認為，烏克蘭必須同俄羅斯繼續進行談判。

澤連斯基說，講述自身的立場再簡單不過，在此情況下還得找到與對方進行會見的可能性，並在不損失領土的情況下找到解決辦法。

1611 法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）表示，歐盟很可能會在6日公布針對俄羅斯的新一輪制裁。

1535 Facebook與Instagram的母公司Meta Platforms證實，旗下社交網站平台曾短暫限制與烏克蘭布查鎮平民死亡事件有關的主題標籤，解釋是因為上傳內容帶有暴力圖像而自動發生的情況，目前已解封有關主題標籤。

1512 法國外交部召見俄羅斯駐法大使，向其宣布驅逐俄羅斯外交官的決定。

1438 烏克蘭總統網站發布消息表示，烏克蘭總統澤連斯基簽署命令，下令成立一個與俄羅斯就安全保障問題展開談判的代表團，團長由烏克蘭人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞擔任。目前俄羅斯方面尚未發布就安全保障談判問題組建代表團的消息。

1430 在烏東自稱獨立的「頓涅茨克人民共和國」，指控烏克蘭軍隊5日早上向頓涅茨克的彼得羅夫斯克地區開火，投擲120毫米口徑的迫擊炮彈。

1401 南奧塞梯領導人比比洛夫接受俄新社採訪表示，關於加入俄羅斯聯邦的公投計劃需要提交最高法院審議，審議通過後將開始啟動公投的準備程序。

1321 烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）表示，博羅江卡（Borodyanka）鎮是俄羅斯揮軍基輔地區受災最嚴重的地方，當地的平民受害人數可能高於布查鎮（Bucha）。

1250 烏克蘭軍方發布每日行動報告稱，俄羅斯正在重新集結部隊，準備在烏克蘭東部發動侵略性襲擊。俄軍現在的目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克地區的領土。

1215 埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）4月4日在莫斯科舉行的新聞發布會上表示，阿拉伯國家聯盟的國家準備成為俄烏談判的調解人，以推動談判進程。

1150 《基輔獨立報》報道，烏克蘭幾乎每個地區都響起了空襲警報。

1143 美國有線新聞網絡（CNN）引述一名知情國防官員稱，在美國總統拜登即將前往歐洲之際，美國在3月中旬成功試射一枚高超音速導彈，但為了避免與俄羅斯的緊張局勢升級，美國在過去兩週一直對此事保持沉默。

1105 英媒引述美國財政部發言人指，由於俄烏衝突持續，美國財政部停止了俄羅斯政府在美國金融機構帳戶上的美元債務支付。

1030 美國國家安全事務助理沙利文在記者會上表示，美國認為俄烏衝突可能延續數月以上。

1025 拉脫維亞天然氣公司4月4日發表聲明稱，不排除以盧布購買俄羅斯天然氣的可能性。以盧布購買俄天然氣沒有違反拉脫維亞對俄羅斯的制裁政策。

1011 奧地利總理內哈默4月4日表示，奧地利不考慮對俄羅斯供應的天然氣實施進口禁令。

0934 俄羅斯外交部長拉夫羅夫4月4日表示，談判成功的機會永遠存在，俄方的出發點就是讓這些機會得以實現。

0913 俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）指，俄羅斯可能在烏克蘭使用核武器的說法沒有合理根據。

0840 烏克蘭總統澤連斯基表示，他4月5日將在聯合國安理會的緊急會議上發表講話。他並指，就烏克蘭布查鎖（Bucha）平民傷亡事件進行公開和透明的調查符合烏克蘭利益。

0835 英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在波蘭首都華沙與烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）會面後表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行「非常明確」。她指，西方必定不能解除對俄羅斯的制裁，直到所有俄羅斯軍隊都離開烏克蘭，並且俄總統普京無法再次發動這樣的攻擊為止。

0826 加拿大外交部宣布，將對9名俄羅斯人和9名白羅斯人實施制裁。

0823 澳洲外交事務和貿易部（DFAT）表示，鑑於俄烏局勢，澳洲將禁止直接或間接向俄羅斯出口、供應、銷售或轉讓一些奢侈品，包括珠寶、黃金、葡萄酒和汽車。

0817 美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國希望4月7日在聯合國大會上就把俄羅斯逐出人權理事會進行表決。

0715 對於德國和法國驅逐俄羅斯外交人員，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示俄方將做出回應。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上發文，指俄羅斯將對等回應系列歐洲國家對俄外交人員的驅逐。他強調說驅逐俄外交人員的行為是持續對俄施壓的表現。

0545 德國外長貝爾伯克較早前宣布，將40名俄羅斯外交官員列為不受歡迎人物，又承諾會與夥伴國商討下一步對俄措施。

0455 法國外交部發表示，法國決定驅逐數名俄羅斯外交官，指這些外交官的行為違背國家的安全利益。據悉，此舉為歐洲聯合行動的一部分。法國外交部並沒有透露驅逐俄羅斯外交人員的數量。

0334 美國總統拜登在回答他是否認為布查鎮的事件為「種族屠殺」時表示：「不，我不這樣認為，此為戰爭罪行。」俄羅斯國防部則指該事件為挑釁行為。

0200 俄羅斯國防部表示，俄國防部副部長弗明與聯合國副秘書長格里菲斯就烏克蘭局勢進行討論。俄羅斯國防部向聯合國表示，基輔不受控制地向民眾分發武器，導致盜竊和搶劫增加。

俄方指出，烏克蘭當局發起詆毀俄羅斯軍人的宣傳運動。為此進行挑釁，並專門設計發生事件。

0104 俄羅斯駐印度大使阿利波夫表示，對俄制裁未影響與印度建設核電站的合作進程。阿利波夫在「俄羅斯24」電視台節目中說：「當前局勢和目前我國因大規模制裁而遭受的困難沒有對我們的合作造成影響。」

0101 克里姆林宮新聞局發布消息稱，俄副總理鮑里索夫向俄總統普京匯報表示，俄羅斯新的國家武器計劃的目的為打造高質量的新武器，其中包括非傳統類型的武器。

據新聞局發布的消息：「新的國家武器計劃旨在打造包括非傳統類型武器、定向能武器、動能武器以及人工智能控制系統和機械人系統在內的高質量新武器。」

鮑里索夫還向普京報告有關俄羅斯國防工業領域的狀況以及在制裁條件下為支持俄羅斯工業骨幹企業而採取的措施。

0058 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）4日呼籲就布查鎮事件成立獨立委員會進行調查。他4日在Twitter發文稱，稱布查、伊爾平、霍斯托梅爾及Motyzhyn都是人們將會記得的地方，俄羅斯犯下種族滅絕罪，這些罪行一定要被正確地記錄下來。他也稱，俄羅斯是「極權法西斯國家」，北約及歐盟必須制止它。

0051 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，在看到烏克蘭布查鎮非常明顯的、戰爭罪行的跡象後，他想歐盟本週全面禁止進口俄羅斯的煤炭與石油。他稱會與歐盟的夥伴就對俄制裁進行討論。

0036 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱歐盟已準備派出聯合調查團到烏克蘭，與烏克蘭一同就「戰爭罪行」進行記錄。

0026 美國總統拜登較早時接受一名記者訪問，被問及關於烏克蘭布查鎮事件。他稱：「你或記得我因批評普京是戰犯而被批評。嗯，事情的真實是，你看到在布查鎮發生了什麼事，這足以讓他被稱為……他是一個戰犯。」

拜登稱：「我們已收集資料……我們繼續向烏克蘭提供他們所需的武器去戰鬥，而我們必須了解所有細節，這樣才能對戰爭罪進行審判。」他補充說：「這個人（普京）是殘暴。」

他說：「發生在布查鎮的事是駭人的，而每一個人都看到。我想這是一項戰爭罪。他應該被究責」。當他被問及美國對此回應時，他補充說：「我尋求進行更多制裁，是的。」

0018 英國天空新聞引述一位匿名的美國國防部官員稱，美軍不能獨立確認有關俄軍被指在烏克蘭布查鎮屠殺平民的指控，但也沒有理由對此提出異議。

0015 位於烏克蘭西北部的日托米爾（Zhytomyr），市長稱俄軍已離開那裏。

0006 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）呼籲已撤走的民眾，過多幾天才回來，並警告稱他們的返家之路可能不安全。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，因為俄軍在該國的暴行，愈來愈難跟莫斯科進行談判。

0000 紅十字國際委員會（ICRC）稱，因安全條件的問題，未進入被圍困的南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），最新一次的人道救援行動宣告失敗。

0000 德新社援引德國前總理代表的話報道稱，德國前總理默克爾（Angela Merkel）認為自己在2008年的決定是正確的，當時她反對烏克蘭加入北約的想法。

德國前總理的新聞秘書說，默克爾「堅持與2008年布加勒斯特北約峰會有關的自己的決定」。當時由於德國和法國的立場，北約沒有向烏克蘭提供準備加入北約成員國的行動計劃。

0000 德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）：德國能源監管機構接管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）德國子公司。他稱這是管理公司事務和確保能源供應的臨時措施。在2022年9月30日之前，Gazprom德國子公司的所有投票權將由聯邦能源網絡機構行使。

0000 烏克蘭稱首都基輔市郊的布查鎮在俄軍撤出後，市內有幾百具屍體，當局正調查俄軍是否屠殺平民。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭布查鎮一名長者因丈夫被殺表現哀慟。布查鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯。（AP）

回顧4月4日時局：