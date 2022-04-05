烏克蘭・持續更新｜西方擬就布查鎮事件加碼制裁　俄否認屠殺平民

俄烏戰事在4月5日踏入第41日。據聯合國統計，截至當地時間3日午夜，烏克蘭已有1,430名平民死亡、2,097人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署針對「不友好國家」實施報復性簽證措施的總統令。

・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

・俄羅斯要求聯合國安理會召開會議。俄羅斯聯邦調查委員會主動就「布查鎮事件」發起調查，此外莫斯科稱，將在布查鎮發生的挑釁性事件視為對國際安全構成的直接威脅。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭總統澤連斯基來到布查鎮視察。小鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯，並以此為由準備加碼制裁。（AP）

4月5日最新消息

0018 英國天空新聞引述一位匿名的美國國防部官員稱，美軍不能獨立確認有關俄軍被指在烏克蘭布查鎮屠殺平民的指控，但也沒有理由對此提出異議。

0015 位於烏克蘭西北部的日托米爾（Zhytomyr），市長稱俄軍已離開那裏。

0006 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）呼籲已撤走的民眾，過多幾天才回來，並警告稱他們的返家之路可能不安全。

0000 美國總統拜登（Joe Biden）提出，俄羅斯總統普京應就布查鎮事件面對戰爭罪的審判。歐盟及聯合國都呼籲就此作出調查。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，因為俄軍在該國的暴行，愈來愈難跟莫斯科進行談判。

0000 紅十字國際委員會（ICRC）稱，因安全條件的問題，未進入被圍困的南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），最新一次的人道救援行動宣告失敗。

0000 德新社援引德國前總理代表的話報道稱，德國前總理默克爾（Angela Merkel）認為自己在2008年的決定是正確的，當時她反對烏克蘭加入北約的想法。

德國前總理的新聞秘書說，默克爾「堅持與2008年布加勒斯特北約峰會有關的自己的決定」。當時由於德國和法國的立場，北約沒有向烏克蘭提供準備加入北約成員國的行動計劃。

0000 德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）：德國能源監管機構接管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）德國子公司。他稱這是管理公司事務和確保能源供應的臨時措施。在2022年9月30日之前，Gazprom德國子公司的所有投票權將由聯邦能源網絡機構行使。

0000 烏克蘭稱首都基輔市郊的布查鎮在俄軍撤出後。市內有幾百具屍體，當局正調查俄軍是否屠殺平民。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭布查鎮一名長者因丈夫被殺表現哀慟。布查鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯。（AP）

回顧4月4日時局：