烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：俄烏談判繼續　比預想情況更複雜

俄烏戰事在4月6日踏入第42日。據聯合國統計，截至當地時間4日午夜，烏克蘭已有1,480名平民死亡、2,195人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・克里姆林宮表示，俄羅斯與烏克蘭代表團的談判正在進行，但比預想情況要更加複雜。

・歐洲多國如德國、法國、丹麥等驅逐俄羅斯外交官。歐盟委員會主席馮德萊恩本周將赴烏克蘭會見澤連斯基。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，一隻狗在烏克蘭基輔附近的布查鎮被毀的房屋和俄羅斯軍車周圍徘徊。（AP）

4月6日最新消息

2010 烏克蘭總統澤連斯基對愛爾蘭國會議員說，俄羅斯在烏克蘭利用飢餓作為「武器」。

2005 盧森堡將一位俄羅斯外交官列為不受歡迎人物。

2000 英國首相約翰遜稱，烏克蘭布查鎮（Bucha）的照片顯示，當地的情況看起來離種族滅絕不遠。

1956 挪威決定驅逐在俄羅斯駐奧斯陸大使館工作的3名外交官，俄羅斯稱會報復。

1955 挪威決定驅逐在俄羅斯駐奧斯陸大使館工作的3名外交官，因為他們從事與其外交身份不符的活動。

1946 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，北約（NATO）不會成為烏克蘭衝突的一方，德國正在與烏克蘭討論安全保障的議題。

1924 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）公布，與俄方就4月6日開放11條人道走廊達成共識。

1906 在希臘宣布把12名俄外交官列為不受歡迎人士後，俄外交部發言人扎哈羅娃表示，莫斯科將作出相應的回應。

1900 據央視新聞，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭代表團的談判正在進行，但比預想情況要更加複雜。

1813 俄羅斯國防部表示，俄軍4月6日上午以高精度的空基和陸基導彈摧毀了烏克蘭五個儲存燃料的基地，包括在利沃夫地區、文尼察地區等。

俄軍指，這些設施為在哈爾科夫、尼古拉耶夫及頓巴頓地區的烏克蘭軍隊提供燃料。

1806 俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯海岸部隊「稜堡」導彈系統從黑海地區發射兩枚「縞瑪瑙」高精度導彈，打擊烏克蘭地面目標。

1719 中國外交部發言人趙立堅指出，有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的真相和原委必須查清。

他指，人道主義問題不應被政治化，任何指控都應當基於事實，調查結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責，中方支持一切有利於緩解烏克蘭人道危機的倡議和舉措，願繼續同國際社會一道努力，避免平民受到任何傷害。

1618 英國國防部指烏克蘭南部城市馬里烏波爾的人道情況正在惡化，留下來的16萬居民中，大部份人沒有藥物、暖氣、水、通訊或照明。

1607 據央視新聞，匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托表示，該部當天早上召見烏克蘭駐布達佩斯大使，抗議烏克蘭領導人就匈牙利在俄烏衝突中的立場所發表的攻擊言論。西亞爾託稱「烏克蘭領導人現在應停止對匈牙利的侮辱，並尊重匈牙利人民的意願。」

1542 俄羅斯庫爾斯克州長斯塔羅沃伊特在Telegram表示，有人5日試圖用迫擊炮炮擊庫爾斯克州的邊防哨位，俄方還擊壓制火力點，無人傷亡和資產未受損失。庫爾斯克州為與烏克蘭接壤州份。

1514 羅馬尼亞警方表示，一名司機駕車衝向俄羅斯駐布加勒斯特（Bucharest）大使館大閘，司機身亡，目前未知事件屬意外或故意，警方正在調查。布加勒斯特為羅馬尼亞首都。

1440 烏克蘭檢察部門表示，他們正調查4,684宗懷疑俄軍犯下的戰爭罪行案。俄軍一直否認有關指控。

1420 美國財政部表示，為阻止莫斯科政府收取稅款用於資助對烏克蘭戰爭，美國國稅局已暫停與俄羅斯稅務部門交換資訊。

1258 英國國防部情報報告指出，被俄軍包圍的馬里烏波爾市（Mariupol）繼續發生激烈的戰鬥和空襲，且人道主義局勢正在惡化。

報告稱，馬里烏波爾餘下的1.6萬名居民中，大多數人均沒有電力、通訊、藥物、熱能或水，「俄羅斯軍隊阻止人道援助進入該市，可能會迫使抗爭者投降。」

1230 美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）接受美國MSNBC訪問時表示，不能將俄羅斯排除在聯合國安理會之外。

她指出，「安全理事會是二戰後聯合國成立的產物。他們（俄羅斯）是安理會的成員。這是事實。我們無法改變這一事實。」

1142 拜登政府宣布，美國向烏克蘭額外撥款1億美元國防援助，包括提供反裝甲系統，以滿足烏克蘭對標槍反坦克導彈系統的緊急需求。

1115 白宮發言人普薩基表示，美國想用制裁讓俄羅斯在違約和用掉所剩外匯儲備之間作出選擇。她稱，「俄羅斯沒有無限的資源，尤其是現在在我們實施嚴厲制裁的情況下。他們將不得不在耗盡所剩美元儲備、花費新的收入以及違約之間做選擇。」

1046 美國晶片製造商英特爾（Intel）表示，已暫停在俄羅斯的業務運作。

1016 烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）在布查鎮（Bucha）舉行的簡報會上表示，目前正在烏克蘭調查大約5,000宗俄羅斯戰爭罪行。

1005 俄羅斯總統普京表示，俄羅斯必須密切關注向敵對國家出口食品的情況，因西方國家實施的制裁將導致全球出現糧食危機。

1003 《華爾街日報》報道，美國準備在4月6日宣布新一輪制裁俄羅斯的措施，現正考慮對俄總統普京的兩名女兒和俄羅斯最大的銀行Sberbank實施額外制裁。

0936 新西蘭政府宣布，將對所有從俄羅斯進口的產品徵收35%關稅，並將現有的出口禁令擴大至與俄羅斯戰略產業密切相關的工業產品。

0913 拜登政府一名官員表示，美國正在向烏克蘭提供可以在俄羅斯使用化學和生物武器時部署的救生保護設備。而這些基輔要求的設備和物資正在交付，部分亦已交付予烏方。

0905 印度常駐聯合國代表TS Tirumurti譴責在烏克蘭布查鎮（Bucha）殺害平民事件，呼籲展開獨立調查。

0850 俄羅斯衛星通訊社報道，備忘錄顯示，美國總統拜登授權國務院向烏克蘭提供1億美元的國防援助。

0821 歐盟將19名俄羅斯駐歐盟使團外交官列為「不受歡迎的人」，要求19人離開歐盟總部所在國比利時。

0707 中國常駐聯合國代表張軍在安理會上強調，推動烏克蘭局勢降級，盡早停火止戰，是國際社會的迫切期待，亦是中方的強烈願望。

0700 英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國政府凍結俄羅斯大約3500億美元資產，佔俄羅斯6040億美元外匯儲備近60%，形容這些都是普京的「戰爭基金」。她指各國的協調制裁將俄羅斯經濟推回蘇聯時期，並呼籲禁止俄羅斯船隻停靠在西方國家港口，以及限制與俄國的黃金貿易等措施。

0653 英國國防部公布每日最新情報報告，指經過分析衛星圖片後，顯示布查鎮街上在3月21日有最少8具遺體，而俄軍在3月31日才撤出當地，證明鎮上民眾被殺後，遭棄屍街頭十天。

0607 烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）東北70公里外城鎮拉傑霍夫（Radekhiv）傳出爆炸聲，目前未有傷亡報告，但當地官員呼籲民眾必須留在防空設施。

0603 美國參謀長聯席會議主席米利認為，華府應考慮在東歐更多基地部署美軍，保障當地免受俄羅斯侵略。他指有關部署不會是常駐形式，而是輪換部隊。

0553 歐盟委員會執行副主席兼貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，俄烏衝突對全球市場造成很大衝擊，大宗商品價格波動很大，處於歷史高位，再加上極端不確定性，事態的發展正通過多種渠道阻礙歐盟的經濟活動，市場和消費者信心受到打擊。

他亦指通脹高企亦引發對整個歐盟生活成本的擔憂，家庭和企業正面臨著更高的賬單，尤其是在能源方面。全球供應鏈也面臨進一步中斷，預計歐盟的公共財政狀況將受到嚴重影響，經濟增長放緩將導致預算赤字增加。

0531 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與烏克蘭總統澤連斯基通話一小時，愛麗舍宮（Elysee Palace）消息人士透露，俄烏兩國談判沒有重大進展，但指澤連斯基仍然有意與俄羅斯繼續談判，以及接受法國的調解角色。

0514 捷克國防消息人士表示，該國會向烏克蘭提供坦克。當地電視台指，捷克將供應T-72坦克及BVP-1步兵戰車。不過防長切爾諾霍娃（Jana Cernochova）拒絕評論有關消息，只強調捷克會盡量支援烏克蘭，並繼續提供輕和重型軍事裝備。

0432 路透社的最新民意調查顯示，截至3月底，有91%受訪的烏克蘭民眾表示希望國家可以加入歐盟，創下新高；不過支持國家加入北約的人數則稍為回落。

0420 美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）向眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）表示，估計俄烏衝突可能會延續一段時間，認為可能需時數年才結束。

他形容俄羅斯入侵烏克蘭一事，是威脅損害數個世代美國人奮力捍衛的全球和平及穩定。

0407 土耳其駐烏克蘭大使館5日發表聲明，使館全體工作人員已返回基輔，是俄烏衝突以來，首個重返基輔的外國使團。該國駐烏克蘭大使館之前一度遷至切爾諾夫策市（Chernivtsi）。

0401 國際體育仲裁法庭（CAS）稱準備聽取俄羅斯運動員及多個體育協會就封殺令提出的上訴。

0356 烏克蘭副總理韋列舒克指，當地5日有3846人透過人道走廊撤離。

0327 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱，布查鎮的情況是轉移俄烏兩國談判的視線，亦是烏克蘭方面企圖提出新條件。

0322 烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長維塔利・金（Vitaliy Kim）證實，市內一間兒童醫院在昨日遭俄軍攻擊。人道救援組織無國界醫生（MSF）亦提到，該組織4名成員昨日抵達一間腫瘤科醫院後，附近地區在下午3時半左右遭受炮火侵襲。

0315 澤連斯基向西班牙國會講話，將俄羅斯攻擊烏克蘭城市與納粹德軍在1937年西班牙內戰時空襲巴斯克（Basque）城鎮格爾尼卡（Guernica）相提並論。他指整個歐洲計劃的前途及團結大家的價值將取決於烏克蘭，並呼籲西班牙國會採取更多措施，迫使俄羅斯開始尋求和平及尊重國際法。

0305 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）召回德國分公司（Gazprom Germania）的管理層，同時禁止對方使用公司的商標。

0257 葡萄牙宣布驅逐10名俄羅斯駐里斯本大使館的外交官，重申葡萄牙政府譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

0233 美國財政部宣布制裁俄羅斯Hydra和貨幣交易所GarantEX。財長耶倫（Janet Yellen）表示，今次決定是向罪犯發出訊息，他們無法在暗網或論壇，以及在俄羅斯或世界任何角落躲藏。

0226 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，國際紅十字會（ICRC）車隊至今仍沒法抵達馬里烏波爾（Mariupol），她指當地民眾仍然只可以徒步或駕車離開。

0220 Twitter宣布，不會再向用戶增加或推介俄羅斯政府的帳戶，但尚未完全封殺克里姆林宮政權的社交平台。

0215 烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）表示，當地一些由俄軍控制、住有120人的村落中，有最多20人死亡，形容情況於布查鎮無異。

0148 英國首相約翰遜（Boris Johnson）向俄羅斯民眾發表講話，指克里姆林宮政權犯下的罪行違背所有俄羅斯母親歡送參軍兒子的信任，亦是對俄羅斯榮譽的污點。他亦呼籲俄羅斯民眾以VPN接觸外界的獨立資訊，並在了解真相後與大家分享。

0114 美國有線新聞網絡（CNN）引述拜登政府官員報道，華府會與七國集團（G7）協調，在6日宣布新一輪制裁俄羅斯措施，包括禁止在俄羅斯的新投資、增加對當地金融機構和國營企業，以及俄羅斯官員及家人的制裁，加強俄羅斯在經濟、金融及科技的孤立。

0107 俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）表示，外交是一門達成一致以及建立相互理解橋樑的藝術，但目前歐洲國家卻自毀橋樑。他指出，歐洲國家驅逐俄羅斯外交人員的行為，將導致俄方與這些國家的關係轉冷，這是歐洲國家封鎖俄羅斯的企圖和跟著美國走到底的體現。

他稱莫斯科對歐洲國家最終將走向何方並不感興趣，形容對方沒有對自己正在做的事情進行思考也並不關心自身的未來。

0043 中國常駐聯合國代表張軍表示，對布查鎮發生的情況感到不安，並重申制裁無助解決烏克蘭問題，而是增加對經濟的影響。他呼籲美國、北約及歐盟與俄羅斯對話。

0027 以色列外長拉皮德（Yair Lapid）發表聲明，譴責俄軍在烏克蘭殺害手無寸鐵平民的戰爭罪行。總理貝內特（Naftali Bennett）同日較早前亦對基輔附近布查鎮（Bucha）的慘況感到震驚，但沒有直接批評俄羅斯。

0000 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述英國《金融時報》報道，三名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）準備宣布美國、英國及澳洲合作發展極音速武器。

圖為2022年4月4日，烏克蘭士兵在基輔附近的布查鎮（Bucha）戰鬥後，檢查被摧毀的俄羅斯軍車。（AP）

回顧4月5日時局：