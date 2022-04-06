烏克蘭・持續更新｜美國準備推出新制裁　以色列首度批評俄羅斯

俄烏戰事在4月6日踏入第42日。據聯合國統計，截至當地時間4日午夜，烏克蘭已有1,480名平民死亡、2,195人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・歐洲多國如德國、法國、丹麥等驅逐俄羅斯外交官。歐盟委員會主席馮德萊恩本周將赴烏克蘭會見澤連斯基。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，一隻狗在烏克蘭基輔附近的布查鎮被毀的房屋和俄羅斯軍車周圍徘徊。（AP）

4月6日最新消息

0148 英國首相約翰遜（Boris Johnson）向俄羅斯民眾發表講話，指克里姆林宮政權犯下的罪行違背所有俄羅斯母親歡送參軍兒子的信任，亦是對俄羅斯榮譽的污點。他亦呼籲俄羅斯民眾以VPN接觸外界的獨立資訊，並在了解真相後與大家分享。

0114 美國有線新聞網絡（CNN）引述拜登政府官員報道，華府會與七國集團（G7）協調，在6日宣布新一輪制裁俄羅斯措施，包括禁止在俄羅斯的新投資、增加對當地金融機構和國營企業，以及俄羅斯官員及家人的制裁，加強俄羅斯在經濟、金融及科技的孤立。

0107 俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）表示，外交是一門達成一致以及建立相互理解橋梁的藝術，但目前歐洲國家卻自毀橋梁。他指出，歐洲國家驅逐俄羅斯外交人員的行為，將導致俄方與這些國家的關係轉冷，這是歐洲國家封鎖俄羅斯的企圖和跟著美國走到底的體現。

他稱莫斯科對歐洲國家最終將走向何方並不感興趣，形容對方沒有對自己正在做的事情進行思考也並不關心自身的未來。

0043 中國常駐聯合國代表張軍表示，對布查鎮發生的情況感到不安，並重申制裁無助解決烏克蘭問題，而是增加對經濟的影響。他呼籲美國、北約及歐盟與俄羅斯對話。

0027 以色列外長拉皮德（Yair Lapid）發表聲明，譴責俄軍在烏克蘭殺害手無寸鐵平民的戰爭罪行。總理貝內特（Naftali Bennett）同日較早前亦對基輔附近布查鎮（Bucha）的慘況感到震驚，但沒有直接批評俄羅斯。

0000 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述英國《金融時報》報道，三名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）準備宣布美國、英國及澳洲合作發展超音速武器。

圖為2022年4月4日，烏克蘭士兵在基輔附近的布查鎮（Bucha）戰鬥後，檢查被摧毀的俄羅斯軍車。（AP）

回顧4月5日時局：