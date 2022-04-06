烏克蘭・持續更新｜英媒：拜登擬宣布美英澳合作發展超音速武器

俄烏戰事在4月6日踏入第42日。據聯合國統計，截至當地時間4日午夜，烏克蘭已有1,480名平民死亡、2,195人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・歐洲多國如德國、法國、丹麥等驅逐俄羅斯外交官。歐盟委員會主席馮德萊恩本周將赴烏克蘭會見澤連斯基。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，一隻狗在烏克蘭基輔附近的布查鎮被毀的房屋和俄羅斯軍車周圍徘徊。（AP）

4月6日最新消息

0043 中國常駐聯合國代表張軍表示，對布查鎮發生的情況感到不安，並重申制裁無助解決烏克蘭問題，而是增加對經濟的影響。他呼籲美國、北約及歐盟與俄羅斯對話。

0027 以色列外長拉皮德（Yair Lapid）發表聲明，譴責俄軍在烏克蘭殺害手無寸鐵平民的戰爭罪行。總理貝內特（Naftali Bennett）同日較早前亦對基輔附近布查鎮（Bucha）的慘況感到震驚，但沒有直接批評俄羅斯。

0000 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述英國《金融時報》報道，三名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）準備宣布美國、英國及澳洲合作發展超音速武器。

圖為2022年4月4日，烏克蘭士兵在基輔附近的布查鎮（Bucha）戰鬥後，檢查被摧毀的俄羅斯軍車。（AP）

回顧4月5日時局：