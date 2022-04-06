烏克蘭・持續更新｜英媒：拜登擬宣布美英澳合作發展超音速武器
撰文：蕭通 王慧珊 洪怡霖 成依華 房伊媚 張子傑
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俄烏戰事在4月6日踏入第42日。據聯合國統計，截至當地時間4日午夜，烏克蘭已有1,480名平民死亡、2,195人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。
最新重點：
・歐洲多國如德國、法國、丹麥等驅逐俄羅斯外交官。歐盟委員會主席馮德萊恩本周將赴烏克蘭會見澤連斯基。
・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。
・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。
4月6日最新消息
0043 中國常駐聯合國代表張軍表示，對布查鎮發生的情況感到不安，並重申制裁無助解決烏克蘭問題，而是增加對經濟的影響。他呼籲美國、北約及歐盟與俄羅斯對話。
0027 以色列外長拉皮德（Yair Lapid）發表聲明，譴責俄軍在烏克蘭殺害手無寸鐵平民的戰爭罪行。總理貝內特（Naftali Bennett）同日較早前亦對基輔附近布查鎮（Bucha）的慘況感到震驚，但沒有直接批評俄羅斯。
0000 俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述英國《金融時報》報道，三名消息人士指，美國總統拜登（Joe Biden）準備宣布美國、英國及澳洲合作發展超音速武器。