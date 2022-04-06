美德合作關閉暗網大型黑市Hydra　檢獲1.95億元比特幣

美國與德國聯手，在4月5日搗破並關閉位於德國的暗網Hydra伺服器，該暗網市場用戶主要來自俄語國家，規模佔所有暗網市場相關的加密貨幣交易的80%。



美國美國司法部表示，德國警方關閉Hydra在德國境內的伺服器，並檢獲了2,500萬美元（約1.95億港元）的比特幣。德國警方聲明表示，他們將繼續調查平台上的用戶，追查可能涉及的商業及毒品等犯罪。

所謂暗網是隱藏在一般網絡下的網站，無法透過一般搜尋引擎和互聯網瀏覽器瀏覽，暗網中的交易市場如同黑市。Hydra於2015年成立，主要為俄語市場提供服務，包括販售毒品、被盜的信用卡資料等非法交易，網站擁有約1,700萬客戶帳號和超過1.9萬個賣家帳號。

美國司法部起訴一名叫帕夫洛夫（Dmitry Olegovich Pavlov）的俄羅斯男子，指控其成立並管理Hydra，使Hydra成為成千上萬毒販和其他非法交易平台。

美國財政部同日亦表示，對Hydra以及加密貨幣交易所Garantex作出制裁，Garantex主要業務在俄羅斯莫斯科和聖彼得堡，財政部指其協助洗黑錢的同時利用勒贖軟件，攻擊他人電腦。