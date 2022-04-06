韓國政府批准總統府搬遷計劃　涉資360億韓圜

韓國政府臨時國務會議通過有關總統府搬遷計劃預算安排議案，波折重重的韓國總統府搬遷計劃正式提上日程。



據韓聯社4月6日報道，韓國政府於當地時間4月6日上午召開臨時國務會議，通過有關總統府搬遷計劃預算安排議案，決定先行劃撥360億韓圜用於執行候任總統尹錫悅總統辦公室遷址計劃。

報道表示，韓國政府決定先構築危機管理中心、警衛綜合情況室等國家安全必需設施，為此需要投入116億韓圜。國防部指揮部門和聯合參謀本部將在完成必需安全設施建設工作後搬遷。

據報道，普通辦公樓的建成和電子服務系統的構築需要101億韓圜，將陸軍參謀總長官邸裝修成總統官邸則需25億韓圜。韓國政府表示，修建總統辦公室和搬遷警衛處所需費用將日後再次協商。

文在寅政府表示，將與總統職務交接委密切協商，就分階段搬遷有關設施達成協議。現任政府將全力配合總統府搬遷計劃如期進行。

韓國候任總統尹錫悅競選時即提出，當選後將向民眾開放現總統府青瓦台，另外尋找合適場所作為總統府辦公地點。

3月20日，尹錫悅召開記者會表示，新政府決定把總統府從青瓦台遷至位於首爾市龍山區的現韓國國防部大樓內，並且他在就職典禮之後將直接前往新總統府辦公。預計搬遷總統府共需要496億韓圜。

尹錫悅的總統府搬遷計劃一度引發韓國民眾抗議，青瓦台也曾表示搬遷計劃困難重重，原定於3月16日舉行的文尹會也因雙方意見無法統一而推遲。

之後雙方經密切協商，同意分階段實施搬遷工作。4月6日當天，韓國國防部表示，相關搬遷計劃已開始着手進行，近期將會同相關企業簽訂合同，以便儘早騰出空間用於新一屆總統府辦公。