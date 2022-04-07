烏克蘭・持續更新｜普京女兒遭制裁　匈牙利提議舉行停火談判

俄烏戰事在4月7日踏入第43日。聯合國6日指，據他們統計，烏克蘭已有1,563名平民死亡、2,213人受傷，已有4,278,789名難民逃離烏克蘭。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭憂慮俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部發動大規模進攻。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）呼籲哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Lugansk）、頓涅茨克（Donetsk）的民眾在有機會時須撤離。

・俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稱，布查鎮的情況是轉移俄烏兩國談判的視線，亦是烏克蘭方面企圖提出新條件。儘管多國驅逐俄羅斯外交官，俄方仍希望與西方保持開放的關係。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭代表團的談判正在進行，但比預想情況要更加複雜。

・美國4月6日宣布對俄羅斯金融機構實施新制裁，同時制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的女兒。《華爾街日報》4月5日稱，歐盟為回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，或將制裁普京的女兒。

・北約（NATO）外長4月6日在比利時布魯塞爾會面，討論烏克蘭局勢。

・英國首相約翰遜稱，烏克蘭布查鎮（Bucha）的照片顯示，當地情況看起來距離種族滅絕不遠。

烏克蘭：圖為2022年4月6日，救援人員在烏克蘭博羅江卡救出一隻貓。（AP）

4月7日最新消息

0053 烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）官員指，當地6日有最少5人死於炮火。

0035 美國司法部長加蘭（Merrick Garland）稱司法部官員與歐洲刑警（Europol）及歐洲檢察署（Eurojust）官員會面，合作收集俄軍在烏克蘭涉嫌干犯戰爭罪行的證據，並分別向烏克蘭檢察官提出協助。

0026 美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，如果俄羅斯出席二十國集團（G20）的央行財長會議，她將不會參加。

0015 法國奢侈品品牌CHANEL宣布限制向海外俄羅斯客人出售產品措施，指如果他們計劃將貨品帶回國，公司將拒絕向他們提供產品。

0009 英國從德國引渡一名英國男子，指對方在駐柏林大使館工作期間，涉嫌向俄羅斯提供資料。

0005 美國國防部一名高層向美國有線新聞網絡（CNN）稱，經評估過後，認為俄軍已經完全撤出基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv，又稱車尼哥夫）附近地區，到白羅斯及俄羅斯重新集結。該名官員亦指出，俄羅斯至今已經向烏克蘭發射超過1450枚導彈，而且亦未成功佔據馬里烏波爾（Mariupol）。

0000 匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）表示，他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話時，提議在首都布達佩斯（Budapest）舉行停火談判，並獲對方正面回應，但普京稱談判需要有條件。

歐爾班稱自己不能為符合這些條件去談判，而是由普京和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間解決。他指出這場戰爭由俄羅斯引起，並攻擊烏克蘭，形容這是侵略行為。匈牙利因此與歐盟其他成員國立場一致。

北約：圖為2022年4月6日，比利時布魯塞爾北約總部的大堂。（AP）

回顧4月6日時局：