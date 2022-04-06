烏克蘭局勢｜美國對俄羅斯再祭出新一輪制裁　包括普京兩名女兒

美國白宮4月6日公布對俄羅斯的新一輪制裁，對象將包括俄羅斯總統普京的兩名成年女兒，也包括俄最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名美國高級行政官員指，美國決定制裁普京兩名女兒，原因是他們認為普京或把部份財富藏於兩名女兒手中。



美國總統拜登（Joe Biden）在Twitter發文指「我明確表示，俄羅斯將要為其在（烏克蘭）布查鎮（Bucha）的暴行立即付出沉重代價。」他稱在4月6日將與盟友和夥伴一起，宣布新一輪的對俄制裁。

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

據白宮聲明，美方會對俄羅斯最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行及俄最大私人銀行阿爾法銀行（Alfa Bank）實施全面封鎖的制裁。這一行動將凍結兩間涉及美國金融體系的任何資產，並禁止美國人與他們開展業務。華盛頓政府也會俄羅斯的主要國營企業作出全面封鎖制裁。

白宮又指，總統拜登將簽署新行政命令，禁止美國人在俄羅斯的新投資。美國財政部也將禁止俄羅斯使用受美國管轄的資金償還債務。

白宮稱，美方也會制裁俄羅斯權貴與他們的家人，包括普京的成年子女、俄羅斯外長拉夫羅夫的妻子與女兒等。

據美國廣播公司（ABC）指，普京的兩名女兒瑪麗亞（Maria Vorontsova）與卡特琳娜（Katerina Tikhonova）將遭制裁。