烏克蘭・持續更新｜歐盟同意禁進口俄羅斯煤炭　美國通過類似措施

俄烏戰事在4月8日踏入第44日。據聯合國統計，烏克蘭已有1,611名平民死亡、2,227人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國大會以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍。

・俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭在4月6日提交了與俄羅斯協議的草案，但他批評該草案明顯偏離在伊斯坦堡會談期間確定的條款。

・烏克蘭憂慮俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部發動大規模進攻。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）呼籲哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Lugansk）、頓涅茨克（Donetsk）的民眾在有機會時須撤離。

・北約（NATO）外長在比利時布魯塞爾會面，討論烏克蘭局勢。

・據聯合國統計，烏克蘭已升至有1,611名平民死亡、2,227人受傷。

烏克蘭：圖為2022年4月6日，救援人員在烏克蘭博羅江卡救出一隻貓。（AP）

4月8日最新消息

0418 英國外相卓慧思（Liz Truss）在北約外長會議後表示，俄烏戰爭進入新階段，普京更改戰術，但這不是他的原意，指對方希望控制整個烏克蘭。她認為俄軍可能會更集中攻擊，北約已經同意向烏克蘭提供新款和更重型武器應對。

0410 烏克蘭盧甘斯克州州長哈帶（Serhii Haidai）指，俄軍空襲巴爾文科沃（Barvinkove）附近一條鐵路橋樑，令當地大約500名平民被困火車站內，無法撤離。

0315 烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）兩座被破壞的建築物內發現26具遺體，她指俄軍在控制當地前，曾多次空襲該鎮。

0249 歐盟就新一輪制裁俄羅斯措施達成協議，內容包括禁止進口俄羅斯煤炭。

0214 俄羅斯繼2011年利比亞之後，第二個遭暫停聯合國人權理事會資格的國家，克里姆林宮發言人佩斯科夫對有關決定表達遺憾，但形容表決違法和有政治動機，重申莫斯科會運用一切可行合法方式，繼續捍衛利益。

0130 北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，成員國認為烏克蘭的戰事會在未來數天集中於東部頓巴斯地區。他指出俄軍沒有撤出烏克蘭，而是重新集結和調動位置，料可能在頓巴斯發動大型攻勢。

他提到北約正安排運送更多武器到烏克蘭，但以運作安全為由拒絕透露武器資料。

0117 美國眾議院準備在8日長假期展開前表決兩項針對俄羅斯的法案，分別為暫停與俄羅斯及白羅斯的正常貿易關係法案，以及禁止進口俄羅斯石油、天然氣及煤炭能源資源法案。該兩項法案在7日較早時於參議院獲一致通過。

0030 美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）向參議院軍事委員會表示，美國及盟友已向烏克蘭分別提供2.5萬款防空武器和6萬款反坦克武器，稱烏克蘭方面對此非常感激。

防長奧斯汀（Lloyd Austin）則證實，美國向烏克蘭部隊提供情報，讓他們在頓巴斯（Donbas）地區應對俄軍。他同時稱華府沒有阻礙烏克蘭在這些地區發動攻勢。

0022 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，稱烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）將會盡快從「民族主義部隊」手上解放，並重申該市一間婦產科醫院遭炮擊的消息是「偽造」。

另外他承認，俄軍在烏克蘭遭受「重大損失」，又指烏克蘭平民身亡是悲劇。

0013 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter留言，感謝支持暫停俄羅斯在人權理事會資格的聯合國成員國，他重申戰犯在保障人權的聯合國組織內沒有地位。

0002 世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，根據目前情況的不確定因素，不排除烏克蘭戰火可能會惡化。他指世衛正考慮一切情況，準備應對影響烏克蘭民眾的不同可能，包括持續大規模處理死傷者，以及化武襲擊等。不過他沒正面回應俄軍是否在烏克蘭使用化武，只強調世衛準備應對一切事件。

0000 美國商務部宣布，禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）、烏塔航空（UTair）及藍色航空公司（Azur Air）接收來自美國的貨物，當中包括用於維修該三間航空公司的零件。商務部指有關臨時拒絕令（temporary denial order）將導致受制裁的航空公司在長遠有大部分國內外航班無法運作。

烏克蘭：圖為2022年4月6日，烏克蘭博羅江卡一座住宅大樓遭俄羅斯軍隊襲擊後，救援人員在現場搜救。（AP）

回顧4月7日時局：