烏克蘭・持續更新｜烏東城市火車站遭2枚導彈擊中　烏方：逾30死

俄烏戰事在4月8日踏入第44日。據聯合國統計，烏克蘭已有1,611名平民死亡、2,227人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・兩枚導彈擊中烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站。烏克蘭國防部指控是俄軍所為，稱事件造成超過30人死亡、逾百人受傷。

・聯合國大會以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍，俄羅斯其後宣布該國已完全退出。

・俄羅斯外長拉夫羅夫表示，烏克蘭在4月6日提交了與俄羅斯協議的草案，但他批評該草案明顯偏離在伊斯坦堡會談期間確定的條款。

・英國情報部門稱，俄羅斯對東部和南部城市的炮擊仍在繼續，俄軍在南部已進一步推進。它稱，很多部隊在進一步向東部署之前將需補充兵力，任何來自北部的大規模重新部署可能至少需要一週時間。部門稱，至少部份俄軍將被轉移到烏東，在頓巴斯作戰。

・澤連斯基在Facebook發表每日講話，指基輔附近博羅江卡鎮（Borodyanka）受破壞的情況比布查鎮更惡劣。救援人員正在小鎮的瓦礫堆中搜索。

4月8日最新消息

1750 烏東一座火車站遭導彈擊中後，烏國防部指有逾30死、過百人傷，美國有線新聞網絡（CNN）報道，頓涅茨克地區官員則指有至少27人死、30人受傷，死者包括2名兒童。

1708 烏克蘭鐵路公司表示，有2枚導彈擊中烏東頓涅茨克州城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站。烏克蘭國防部在Twitter發文指控是俄軍所為，稱事件造成超過30人死亡、逾百人受傷。

烏方的帖文指，有關火車站是用來撤離平民，又上傳圖片顯示現場情況。

烏克蘭局勢：烏克蘭國防部在Twitter發文，指控俄軍襲擊烏東一個火車站（Twitter@Defence of Ukraine）

1707 日本外務省表示，決定將8名駐日俄羅斯外交官及貿易代表驅逐出境。俄羅斯外交部回應稱，俄方將作出相應的回應。

1633 央視新聞報道，歐盟委員會主席馮德萊恩帶領的訪問團抵達烏克蘭首都基輔，同行者還有歐盟外交與安全政策高級代表博雷利以及斯洛伐克總理黑格爾。黑格爾在社交網站上發文確認抵達，並表示將與烏克蘭總統澤連斯基和總理什梅加爾會面。

1628 對於聯合國大會投票決定暫停俄羅斯在人權理事會席位，中國外交部發言人趙立堅回應表示，有關決議將剝奪俄羅斯在人權理事會的合法會員資格，對如此重大的事項必須極為慎重，基於事實和真理，冷靜客觀理性地處理。

他稱，有關決議起草的過程不公開不透明，也沒有按慣例舉行全體會員國磋商，廣泛聽取意見，這種做法，只會加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，火上澆油，不利於衝突降級，更不利於推進和平談判，用這樣的方式處理人權理事會成員資格問題，將創造新的危險先例，進一步加劇對抗，對聯合國治理體系產生更大衝擊，造成嚴重後果。

他指，中方呼籲各方相向而行，共同努力，為和平創造機會，為談判開辟前景。

1623 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）出發前往烏克蘭基輔。她將在8日會晤烏克蘭總統澤連斯基。

1511 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）公布8日會有10條人道走廊開放，包括在馬里烏波爾及盧甘斯克地區。

1405 共同網報道，日本將分階段減少進口俄羅斯煤炭，經濟產業相萩生田光一表示，作為對俄羅斯加強制裁的一部份，「最終力爭實現不進口」。

1348 俄羅斯衛星通訊社報道，白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）政府通過決議，批准一份「不友好國家」名單、即曾針對明斯克採取過不友好行動的國家名單，包括澳洲、歐盟成員國、加拿大、列支敦士登、挪威、新西蘭、阿爾巴尼亞、冰島、北馬其頓共和國、英國、美國、黑山和瑞士。

1250 烏克蘭蘇梅國家行政局長日維茨基（Dmytro Zhyvytskyi）向居民稱該區已沒有俄軍，但因有地雷，所以仍是不安全。他警告民眾說，駕車時不要開到路邊，以及不要使用森林中的道路。

1239 德國《明鏡》周刊7日稱，德國截取到俄軍之間的無線電通訊，當中似乎有軍人討論在布查鎮（Bucha）殺人的內容。周刊內文稱，取得德國聯邦情報局持有的俄軍通訊。其中一段被截取的訊息是，一名軍人似乎在向另一人說，開槍打死了一名正在騎單車的人。而此前外媒發布其所拍得的照片，亦顯示一名被人開槍打死的人，遺體旁有一部單車。

1233 英國軍事情報部門：俄羅斯軍隊已經從其所控制的戰略要地伊久姆市（Izium）繼續向南推進。

1227 英國軍事情報機構：俄羅斯對東部和南部城市的炮擊仍在繼續，俄羅斯軍隊在南部已進一步推進。它稱，許多部隊在進一步向東部署之前將需補充兵力，任何來自北部的大規模重新部署可能至少需要一週時間。部門稱，至少部份俄羅斯軍隊將被轉移到東烏克蘭，在頓巴斯作戰。

1224 英國軍事情報部門：在烏克蘭北部地區，俄羅斯軍隊已經完全從烏克蘭撤退到白俄羅斯和俄羅斯。

1007 俄羅斯國防部：俄羅斯軍方將188名俄羅斯公民和外國人從烏克蘭的赫爾松地區疏散到克里米亞。

0752 英媒稱俄羅斯鋁業（Rusal）於6日發聲明，稱對烏克蘭布查鎮的情況感到震驚，公司支持以客觀和公正調查這宗罪行，並要求嚴懲涉事者，同時希望盡快以和平方式解決爭議，保障民眾寶貴性命，重回正常生活。

0740 美國國務院一名高層稱，北約外長會議曾討論芬蘭和瑞典加入的議題，指這是該兩國的選擇，重申北約的大門一直打開。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫較早時表示，如果芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯就會以自己的方式「平衡局勢」。

0723 Facebook母公司Meta公布一份報告，指與俄羅斯有聯繫的黑客入侵多名烏克蘭軍官的帳戶，企圖上載戰敗及投降的烏克蘭士兵片段，但遭Meta發現及阻止。

0700 《日經新聞》報道，日本政府考慮限制進口俄羅斯煤炭。

0658 美國政府表示，華府承諾和烏克蘭提供超過1.2萬款反裝甲武器系統、1400枚刺針（Stinger）防空導彈、數以百計「彈簧刀」（Switchblade）無人機等裝備。

0630 美國總統拜登發表聲明，歡迎聯合國大會通過暫停俄羅斯在人權理事會的資格，指俄軍在烏克蘭干犯戰爭罪行，稱莫斯科沒法以謊言掩飾無可否認的證據。

0607 澤連斯基在Facebook發表每日講話，指基輔附近博羅江卡鎮（Borodyanka）受破壞的情況比布查鎮更惡劣。他亦形容俄羅斯及俄軍是對全球自由、人類安全及人權概念的最大威脅。

0600 法國傳媒報道，歐盟準備向烏克蘭提供5億歐元軍事援助。

0505 加拿大宣布在現有的軍事開支再增加80億加元，同時審視該國的國防政策。

0500 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當地在7日有4676名民眾利用人道走廊撤離，當中有1205人是來自馬里烏波爾。

0430 澤連斯基向塞浦路斯國會講話，稱當地有能力向傳統關係密切的俄羅斯施壓，他呼籲塞浦路斯政府向俄羅斯私人遊艇關閉港口，並取消所有俄國人透過投資計劃取得的簽證。

0418 英國外相卓慧思（Liz Truss）在北約外長會議後表示，俄烏戰爭進入新階段，普京更改戰術，但這不是他的原意，指對方希望控制整個烏克蘭。她認為俄軍可能會更集中攻擊，北約已經同意向烏克蘭提供新款和更重型武器應對。

0410 烏克蘭盧甘斯克州州長哈帶（Serhii Haidai）指，俄軍空襲巴爾文科沃（Barvinkove）附近一條鐵路橋樑，令當地大約500名平民被困火車站內，無法撤離。

0315 烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）表示，首都基輔附近的博羅江卡鎮（Borodyanka）兩座被破壞的建築物內發現26具遺體，她指俄軍在控制當地前，曾多次空襲該鎮。

0249 歐盟就新一輪制裁俄羅斯措施達成協議，內容包括禁止進口俄羅斯煤炭。

0214 俄羅斯繼2011年利比亞之後，第二個遭暫停聯合國人權理事會資格的國家，克里姆林宮發言人佩斯科夫對有關決定表達遺憾，但形容表決違法和有政治動機，重申莫斯科會運用一切可行合法方式，繼續捍衛利益。

0130 北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，成員國認為烏克蘭的戰事會在未來數天集中於東部頓巴斯地區。他指出俄軍沒有撤出烏克蘭，而是重新集結和調動位置，料可能在頓巴斯發動大型攻勢。

他提到北約正安排運送更多武器到烏克蘭，但以運作安全為由拒絕透露武器資料。

0117 美國眾議院準備在8日長假期展開前表決兩項針對俄羅斯的法案，分別為暫停與俄羅斯及白羅斯的正常貿易關係法案，以及禁止進口俄羅斯石油、天然氣及煤炭能源資源法案。該兩項法案在7日較早時於參議院獲一致通過。

0030 美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）向參議院軍事委員會表示，美國及盟友已向烏克蘭分別提供2.5萬款防空武器和6萬款反坦克武器，稱烏克蘭方面對此非常感激。

防長奧斯汀（Lloyd Austin）則證實，美國向烏克蘭部隊提供情報，讓他們在頓巴斯（Donbas）地區應對俄軍。他同時稱華府沒有阻礙烏克蘭在這些地區發動攻勢。

0022 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受英國天空新聞（Sky News）訪問，稱烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）將會盡快從「民族主義部隊」手上解放，並重申該市一間婦產科醫院遭炮擊的消息是「偽造」。

另外他承認，俄軍在烏克蘭遭受「重大損失」，又指烏克蘭平民身亡是悲劇。

0013 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter留言，感謝支持暫停俄羅斯在人權理事會資格的聯合國成員國，他重申戰犯在保障人權的聯合國組織內沒有地位。

0002 世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）表示，根據目前情況的不確定因素，不排除烏克蘭戰火可能會惡化。他指世衛正考慮一切情況，準備應對影響烏克蘭民眾的不同可能，包括持續大規模處理死傷者，以及化武襲擊等。不過他沒正面回應俄軍是否在烏克蘭使用化武，只強調世衛準備應對一切事件。

0000 美國商務部宣布，禁止俄羅斯航空公司（Aeroflot）、烏塔航空（UTair）及藍色航空公司（Azur Air）接收來自美國的貨物，當中包括用於維修該三間航空公司的零件。商務部指有關臨時拒絕令（temporary denial order）將導致受制裁的航空公司在長遠有大部分國內外航班無法運作。

烏克蘭：圖為2022年4月6日，烏克蘭博羅江卡一座住宅大樓遭俄羅斯軍隊襲擊後，救援人員在現場搜救。（AP）

回顧4月7日時局：