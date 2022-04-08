日菲防長會談：反對在東亞及東南亞單方面改變現狀

日本防衛相岸信夫4月7日與菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）舉行會談，雙方就反對憑藉實力改變現狀達成共識。



據日本共同網4月7日報道，岸信夫在與菲律賓國防部長洛倫扎納會談後向媒體透露，考慮到在東海和南海加強軍事性壓力的中國，雙方就不允許在東亞和東南亞憑藉實力單方面改變現狀達成了共識，還確認面向實現「自由開放的印度太平洋」展開合作。兩人還商定推進日菲兩國聯合訓練。

岸信夫在會談中提及俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突，譴責稱「這明顯違反國際法，會動搖國際秩序的根基」。

此外，岸信夫在會談期間考慮到中國，表示「決不允許在印度太平洋，尤其是在東亞，憑藉實力單方面改變現狀」。

在這之前，日本首相岸田文雄在3月2日的日本參議院預算委員會上考慮到中國的動向，稱「在亞洲太平洋地區，尤其是東亞，不能允許此次這種憑藉力量改變現狀的做法。台灣海峽的和平穩定對日本的安全和國際社會的穩定而言十分重要。」

關於日本政府討論的是否應該擁有「對敵基地攻擊能力」，岸田文雄稱，將在日本憲法和國際法的範圍內，維持與美國的責任分工並推進討論。「不是抱着擁有能夠殲滅對方國家並開展全面戰爭的軍事力量的想法，來進行討論。」

不過，岸信夫圍繞日本政府探討是否應該擁有的「對敵基地攻擊能力」表示，「不排除」日本自衛隊飛機進入對方領空並轟炸軍事據點的選項。