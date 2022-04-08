烏克蘭東部一座火車站遭兩枚導彈襲中　烏國防部：死亡人數逾30人

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）一座火車站遭到兩枚導彈襲擊，烏克蘭國防部指逾30人死亡、過百人受傷，頓涅茨克地區官員則指至少27人死、30人受傷，料數字之後會升高。烏方稱，當時有數以千計的人正在火車站準備撤離。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）4月8日在其官方Telegram頻道上披露消息，兩枚導彈擊中了烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站。

烏克蘭國防部在Twitter發文指控是俄軍所為，稱事件造成超過30人死亡、逾百人受傷。烏方的帖文指，有關火車站是用來撤離平民，又上傳圖片顯示現場情況。

烏克蘭局勢：烏克蘭國防部在Twitter發文，指控俄軍襲擊烏東一個火車站（Twitter@Defence of Ukraine）

CNN之後報道，頓涅茨克地區官員則指有至少27人死、30人受傷，死者包括2名兒童，官員指這是目前跟救援者與警方核實得來的數字，料數字之後會升高很多。

烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛在Telegram上稱，「俄羅斯法西斯分子用伊斯坎德爾（Iskander）導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站，警方和救援人員報告稱，有數十人死亡和受傷。」

卡米辛說，導彈襲擊發生時，有數千人在克拉馬托爾斯克火車站，頓涅茨克地區的居民正準備撤離到烏克蘭更安全的地區。