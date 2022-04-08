烏克蘭東部火車站遭2枚導彈襲中　逾30死過百傷　俄否認施襲

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）一座火車站遭到兩枚導彈襲擊，烏克蘭國防部指逾30人死亡、過百人受傷。烏方稱，當時有數以千計的人正在火車站準備撤離，指控事件是俄軍所為，俄羅斯則否認施襲，稱俄軍在克拉馬托爾斯克沒有任何火力任務。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛（Oleksandr Kamyshin）4月8日在其官方Telegram頻道上披露消息，兩枚導彈擊中了烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的火車站。

烏克蘭國防部在Twitter發文指控是俄軍所為，稱事件造成超過30人死亡、逾百人受傷。烏方的帖文指，有關火車站是用來撤離平民，又上傳圖片顯示現場情況。

烏克蘭局勢：烏克蘭國防部在Twitter發文，指控俄軍襲擊烏東一個火車站（Twitter@Defence of Ukraine）

CNN之後報道，頓涅茨克地區官員則指有至少27人死、30人受傷，死者包括2名兒童，官員指這是目前跟救援者與警方核實得來的數字，料數字之後會升高很多。

頓涅茨克地區警方後來更新死傷數字，指約30人死、100人受傷。

烏克蘭國家鐵路系統負責人卡米辛在Telegram上稱，「俄羅斯法西斯分子用伊斯坎德爾（Iskander）導彈襲擊了克拉馬托爾斯克火車站，警方和救援人員報告稱，有數十人死亡和受傷。」

卡米辛說，導彈襲擊發生時，有數千人在克拉馬托爾斯克火車站，頓涅茨克地區的居民正準備撤離到烏克蘭更安全的地區。

俄羅斯國防部8日表示，有關俄羅斯對頓涅茨克州克拉馬托爾斯克一座火車站實施導彈襲擊的言論與事實不符，批評是「挑釁」，指俄軍在克拉馬托爾斯克沒有任何火力任務，也沒有計劃過。