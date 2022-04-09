烏克蘭．持續更新｜歐盟委員會主席到布查鎮視察　稱慘況難以想像

俄烏戰事在4月9日踏入第45日。據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已有1,626名平民死亡、2,267人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・兩枚導彈擊中烏東城市克拉馬托爾斯克的火車站，烏克蘭官員指死亡人數升至50人。俄烏互相指控是對方所為。

・歐盟與英國分別加強對俄羅斯制裁，包括制裁俄總統普京的兩名成年女兒。

・聯合國大會以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的會籍，俄羅斯其後宣布該國已完全退出。

烏克蘭局勢：圖為烏東火車站4月8日遇襲後冒出大量濃煙（AP）

4月9日最新消息

0141 俄羅斯宣布驅逐2名保加利亞大使館人員，索非亞方面日前召回駐俄羅斯大使，就俄羅斯駐保加利亞大使的無禮言論徵詢意見。

0130 德甲球會多蒙特（Borussia Dortmund）宣布，計劃在4月26日與烏克蘭球會基輔戴拿模（Dynamo Kiev）舉行慈善友誼賽，並將門票收入捐給人道組織，直接援助有需要的烏克蘭民眾。

0129 歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她向烏克蘭總統澤連斯基承諾加快該國加入歐盟的申請，澤連斯基稱會在一週內回覆有關問題。

0116 俄羅斯司法部宣布，撤銷國際特赦組織（Amnesty International）、人權觀察（Human Rights Watch）、卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）等15個外國非牟利組織在當地的註冊，指它們違反俄羅斯的法律。

0107 法國傳媒報道，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）正前往烏克蘭訪問。

0052 烏克蘭政府宣布，南部熬德薩（Odesa）在當地時間8日晚上9時至10日早上6時進入宵禁狀態，禁止民眾外出或在公眾地方聚集。當局指俄軍在區內發動導彈攻擊，因此有需要實施宵禁，保障大家安全。

0046 英國傳媒報道，一名西方國家官員證實，烏克蘭北部已經沒有俄軍的蹤跡，指俄軍倉卒撤出當地時，放棄大量坦克、軍車和武器，反映俄羅斯士兵可能無心戀戰，形容普京的軍事行動是「災難」。

0013 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，斯洛伐克（Slovakia）同意向烏克蘭捐贈S-300防空系統，華府因此決定向斯洛伐克提供一套愛國者（Patriot）導彈系統，預計在未來數天運抵當地。

0008 英國首相約翰遜（Boris Johnson）與到訪的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面後舉行聯合記者會，約翰遜指克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站遇襲事件是針對平民的戰爭罪行，俄軍需要為事件負責。

朔爾茨認為俄羅斯總統普京需要為這些戰爭罪行負責，同時再次呼籲莫斯科同意停火和撤出軍隊，即時結束戰爭。

0000 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）到基輔附近的布查鎮（Bucha）視察，指當地發生的情況令人難以想像，大家都目睹俄軍殘酷的一面。

據聯合國統計，截至4月7日午夜，烏克蘭已升至有1,626名平民死亡、2,267人受傷。

圖為4月7日，在烏克蘭布查一個亂葬岡中掘回出來的多具遺體。（AP）

回顧4月8日時局：