馬航MH2664自三萬呎高空急墮　乘客嚇破膽　要求公司與民航局徹查

4月3日搭乘吉隆坡飛往斗湖的馬來西亞航空公司（馬航）MH2664班機的3名乘客向警方報案，要求馬航和民航局徹查飛機急降7000呎後折返一事。事件中執飛的是波音737-800客機，原定由吉隆坡（Kuala Lumpur）飛往位於沙巴州的斗湖（Tawau）。



報案的乘客分別是現年48歲的阿都拉欣阿旺儂（Abdul Rahim Awang Nong）、現年39歲的哈麗瑪娜索哈（Halimah Nasoha）以及現年48歲，姓名譯音崔家偉的男子，他們是8日晚上各自前往警局報案，要求馬航和民航局對外公開事件的完整調查報告。警方稱已接獲他們報案，正着手調查。

乘客在報案後召開記者會，稱不滿馬航在事件發生第三天，即4月5日發表的文告所提供的解釋。航空公司稱，涉事航班因發生技術問題與天氣惡劣，被迫折返吉隆坡國際機場。

阿都拉欣阿旺儂稱，他乘飛機時天氣良好，機長也將安全帶指示燈熄了。此外在飛機失控前，空中服務員正在為乘客送餐。

我很肯定飛機當時正處於俯衝的狀態。當時我只想到死亡，而其他乘客在尖叫和哭泣。 阿都拉欣阿旺儂

哈麗瑪娜索哈則說，飛機急降時她整個人被拋高。她至今仍然心有餘悸。

她憶述當時的情形：「當時天氣晴朗，飛機失控前幾分鐘，我還用手機拍攝外面的藍天，沒有下雨。」

哈麗瑪娜索哈憶述自己是在3日下午2時30分登機，30分鐘後飛機突然從3.1萬呎急降至2.4萬呎。然後在一分鐘之內，飛機再降至23,375呎，之後才攀升至25,450呎。整個過程持續10分鐘。

這批乘客認為，事件涉及公共安全，當局應從速徹查飛機飛行紀錄儀（Flight Recorder，俗稱「黑盒」）的記錄。「黑盒」是由飛行數據記錄器（Flight Data Recorder，FDR）和駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR）兩個部份組成。

崔家偉則表示，事件令他產生心理陰影，睡眠出現問題。

事發時我已喝酒，正準備睡覺。但飛機失去控制時，我漂浮在座位之上了。我當時認為我會死了。至今我的胸口還在痛。 乘客崔家偉

他稱，飛機折返並將落後，機上所有人臉色都非常蒼白。