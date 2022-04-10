烏克蘭・持續更新｜普京任命新將領指揮行動　北約擬邊境永久駐軍

俄烏戰事在4月10日踏入第46日。據聯合國統計，截至4月8日午夜，烏克蘭已有1,766名平民死亡、2,383人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）願意讓中國、印度及土耳其等成為烏克蘭安全擔保國。

・俄軍在撤出烏克蘭北部後，加強在烏東的攻勢。基輔政府呼籲身在盧甘斯克的民眾立即逃走。

・烏克蘭國防情報首長稱，俄軍在邊界重新集結，以及計劃向哈爾科夫進發，這可能意味着會對烏東大舉進攻。

・俄羅斯已重組在烏東及烏南的力量，現在負責調度的是曾在敘利亞有豐富作戰經驗、曾為的俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）。

4月10日最新消息

1037 美國商務部發布一項擴大對俄羅斯和白羅斯出口限制的規則，高度限制俄羅斯和白羅斯獲取美國原產或一些盟友國家生產的可用於軍事和航空航天等領域的兩用技術、軟件和商品。

美商務部稱，這些限制措施將降低俄羅斯和白羅斯戰略部門的軍事能力。

1030 烏克蘭對俄羅斯實施貿易禁運，俄羅斯貨物將不得進口至烏克蘭關稅區。

0957 美國商務部發布一項擴大對俄羅斯和白羅斯出口限制的規則，高度限制兩國獲取美國原產或一些盟友國家生產可用於軍事和航空太空等領域的兩用技術、軟件和商品。美商務部稱，這些限制措施將降低俄羅斯和白羅斯戰略部門的軍事能力。

0925 《每日電訊報》引述北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，北約正制定在其邊境建立永久軍事存在的計劃，以對抗未來的俄羅斯侵略。

斯托爾滕貝格接受該報訪問時指，北約「正處於一個非常根本的轉變之中」，此舉將反映俄羅斯總統普京行動的「長期後果」。

0829 墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）發表視像講話稱，墨西哥不接受俄羅斯入侵烏克蘭，主因墨西哥也曾經遭受西班牙、法國和美國入侵。洛佩斯指出，他主張和平解決衝突。

0822 意大利前總理盧斯科尼（Silvio Berlusconi）表示，他對他的老朋友普京（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭問題上的行為「深感失望和悲傷」。

0815 美國有線新聞網絡（CNN）引述一名美國官員和一名歐洲官員稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已任命一位新將軍來指揮烏克蘭的戰爭，因為俄軍未能佔領基輔後，普京改變其軍事行動計劃。

官員指出，俄羅斯南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）將軍已被任命為俄羅斯在烏克蘭的軍事行動戰區指揮官。

0738 兩名捷克國防消息人士向路透社稱，布拉格方面已經向烏克蘭運送5架T-72坦克、5架BVP-1步兵戰車、多管火箭炮等武器。

0644 烏克蘭總統辦公室主任顧問兼談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，澤連斯基只會在烏克蘭部隊在東部擊敗俄軍之後才與普京會面，他認為烏克蘭已付出嚴重代價，但同時俄羅斯需要放棄其帝國幻想。

0633 歐盟重開位於基輔的辦事處；成員國之一的意大利亦有意有復活節假期後安排駐基輔大使館再次運作。

0615 烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）指，俄軍9日炮轟當地，造成10名平民5死5傷。

0528 英國國防部公布最新情報報告，稱俄羅斯使用土製炸彈繼續在烏克蘭引起傷亡及打擊當地民眾士氣，並指有證據顯示俄軍多宗針對烏克蘭平民的行為。

0522 標準普爾（S&P）下調俄羅斯償還外債能力評級至「選擇性違約」（selective default），分析認為俄羅斯可能自1917年以來，很大機會債務違約。

0420 烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，當地在9日共有4532名民眾透過人道通道撤離，比8日的6665人稍為回落。

0319 澤連斯基接受美聯社訪問，稱身為男人和父親，他理解沒有人願意與侵略自己國家的人談判，但他強調不想錯過以外交解決問題的機會，並有信心國民會接受和平協議。他同時呼籲各國增加向烏克蘭供應武器。

0220 美聯社引述意大利政府消息人士報道，總理德拉吉（Mario Draghi）11日出訪非洲國家阿爾及利亞（Algeria），就引入更多天然氣簽署協議。阿爾及利亞是意大利第二大天然氣供應國，僅次於俄羅斯。不過在俄羅斯入侵烏克蘭之後，意大利隨即尋找俄國天然氣的替代國，羅馬方面同意向阿塞拜疆、卡塔爾、安哥拉等國採購更多天然氣。

0149 烏克蘭盧甘斯克州州長哈帶（Serhii Haidai）表示，當地一個硝酸儲存庫遭俄軍炮火擊中，產生橙色煙霧。他指出遇襲的儲存庫的硝酸量不多，因此估計受影響範圍只有大約550米內。

哈帶亦提到，俄軍持續炮轟當地，民眾繼續避難，推斷整個州份內約有30%人口仍然留下來。

0131 烏克蘭宣布與俄羅斯交換戰俘，12名士兵及14名平民已經回國。

0100 繼約翰遜之後，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）亦在同日訪問基輔，並與澤連斯基會面。內哈默表示，基輔市內情況已經穩定，因此奧地利使館人員將重返當地，稱象徵維也納方面在這個困難時刻對烏克蘭的全面支持。

0042 英國首相府發表聲明，指英國會再向烏克蘭提供120架裝甲車及反艦艇導彈系統，約翰遜形容，烏克蘭不顧一切力阻俄羅斯取得基輔，是21世紀的最大功績。他稱讚澤連斯基的領導和烏克蘭民眾的奮勇，令普京的野心受到挫敗。

0032 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布向烏克蘭及接收難民的國家提供10億歐元，其中烏克蘭及聯合國合共獲得6億歐元，其餘4億則由多個接收烏克蘭難民的鄰國瓜分。

0009 約翰遜在Twitter談及與澤連斯基會面一事，稱向烏克蘭提供新一輪經濟及軍事援助，是英國承諾協助烏克蘭應對俄羅斯野蠻行動的證明。

0000 英國天空新聞稱，在俄軍未能拿下基輔後，曾任俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫被指派統領有關俄軍在烏戰事。

英國前駐俄大使萊恩爵士（Sir Roderic Lyne）較早時接受天空新聞訪問，言談間看來他已確認有關報道。

萊恩爵士稱這就是為何什麼俄軍將在南部及東部的軍力重新集結，「他們委任一名在敘利亞聲明頗為狼藉的新將軍，以嘗試在頓涅茨克取得一些土地，這樣普京（俄羅斯總統）可稱之為取得勝利。」

0000 英國首相約翰遜（Boris Johnson）突訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論對烏提供更多財務及軍事支援。

英國首相辦公室稱，約翰遜與澤連斯基會面，為展示出英國與烏克蘭人團結一起。

辦公室發言人稱，兩人將討論英國對烏長期支援，以及英國首相會着手制定一個新的財政及軍事援助方案。

4月9日 2208 英國首相約翰遜突訪烏克蘭，他基輔時間下午與烏克蘭總統澤連斯基在基輔會面。

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

回顧4月9日時局：