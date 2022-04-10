烏克蘭・持續更新｜英揆突訪晤澤連斯基　俄任新將軍圖在烏東取勝

俄烏戰事在4月10日踏入第46日。據聯合國統計，截至4月8日午夜，烏克蘭已有1,766名平民死亡、2,383人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）願意讓中國、印度及土耳其等成為烏克蘭安全擔保國。

・俄軍在撤出烏克蘭北部後，加強在烏東的攻勢。基輔政府呼籲身在盧甘斯克的民眾立即逃走。

・烏克蘭國防情報首長稱，俄軍在邊界重新集結，以及計劃向哈爾科夫進發，這可能意味着會對烏東大舉進攻。

・俄羅斯已重組在烏東及烏南的力量，現在負責調度的是曾在敘利亞有豐富作戰經驗、曾為的俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫（Alexander Dvornikov）。

4月10日最新消息

0032 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布向烏克蘭及接收難民的國家提供10億歐元，其中烏克蘭及聯合國合共獲得6億歐元，其餘4億則由多個接收烏克蘭難民的鄰國瓜分。

0009 約翰遜在Twitter談及與澤連斯基會面一事，稱向烏克蘭提供新一輪經濟及軍事援助，是英國承諾協助烏克蘭應對俄羅斯野蠻行動的證明。

0000 英國天空新聞稱，在俄軍未能拿下基輔後，曾任俄羅斯南部軍區指揮官的德沃尔尼科夫被指派統領有關俄軍在烏戰事。

英國前駐俄大使萊恩爵士（Sir Roderic Lyne）較早時接受天空新聞訪問，言談間看來他已確認有關報道。

萊恩爵士稱這就是為何什麼俄軍將在南部及東部的軍力重新集結，「他們委任一名在敘利亞聲明頗為狼藉的新將軍，以嘗試在頓涅茨克取得一些土地，這樣普京（俄羅斯總統）可稱之為取得勝利。」

0000 英國首相約翰遜（Boris Johnson）突訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基會面，討論對烏提供更多財務及軍事支援。

英國首相辦公室稱，約翰遜與澤連斯基會面，為展示出英國與烏克蘭人團結一起。

辦公室發言人稱，兩人將討論英國對烏長期支援，以及英國首相會着手制定一個新的財政及軍事援助方案。

4月9日 2208 英國首相約翰遜突訪烏克蘭，他基輔時間下午與烏克蘭總統澤連斯基在基輔會面。

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

回顧4月9日時局：