法國大選：首輪投票率25.48%較上次低 4月11日凌晨2時投票結束
撰文：許懿安
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法國總統選舉首輪投票當地時間10日8時（香港時間10日下午2時）在法國開始進行，現任總統馬克龍等12名候選人角逐總統寶座。根據法國內政部的統計，截至當地時間10日12時，大選首輪投票率為25.48%，低於2017年的28.54%。
法國內政部會在當地時間下午繼續更新投票率數據。
新華社記者10日引述多家民調機構調查顯示，第一輪投票選民棄投率可能接近30%。當地專家認為，選民高棄投率使得總統選舉結果的不確定性提升。
法國總統任期5年，選舉採用「多數兩輪投票制」。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票居前兩位的候選人參加第二輪角逐。第二輪投票4月24日舉行。
據估計，今年法國約有4870萬註冊選民參加投票，由於時差原因，部分海外省已提前開始投票。
法國埃拉貝民意調查公司8日公布的選前民調結果顯示，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）和馬林勒龐（Marine Le Pen）以約26%和約25%的首輪投票支持率領跑，梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）支持率為17.5%，其他候選人支持率均未超過10%。
在投票於格林威治時間下午6時（香港時間11日早上2時）結束後，法國的電視台會在第一時間預測結果，通常準確性甚高。
倘馬克龍和馬林勒龐進入第二輪投票，分析家預期，競爭激烈程度將遠超2017年。當時馬克龍以66%的得票率的壓倒性姿態擊敗馬林勒龐。