巴基斯坦國會4月11日下午5時投票選新總理　謝里夫有望接任

巴基斯坦國會4月9日通過針對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任動議，令他成為該國首名遭罷免的總理。據報反對派已經提名總理候選人接任。巴基斯坦反對派領袖謝赫巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）被認為是最有望取而代之的人選。



共有342席巴基斯坦國會中，反對黨聯盟提出對現任總理的不信任動議，最終在10日清晨獲得過半贊成票後在國會通過。

央視稱巴基斯坦國民議會秘書處修訂議會時間表，原定11日上午11時選舉新總理的會議，改在11日下午2時（香港時間11日下午5時）進行。

圖為2022年4月7日，巴基斯坦最高法院就現任總理伊姆蘭汗（不在圖中）解散國會以及提早大選進行聽證會，反對派領袖謝赫巴茲・謝里夫（圖中穿橙色上衫者）會後在位於伊斯蘭堡的最高法院外，對記者發言。（AP）

據《今日俄羅斯》（RT）4月9日報道，反對派領袖、前總理謝里夫（Nawaz Sharif）的胞弟小謝里夫已獲提名為總理候選人。謝赫巴茲・謝里夫本人4月7日已證實，若國會通過對伊姆蘭汗的不信任動議，自己就會被提名為總理候選人接任。

現年70歲的謝赫巴茲・謝里夫是3屆總理謝里夫的胞弟，他在國外鮮為人知，但在國內享有盛譽。半島電視台報道，謝赫巴茲・謝里夫以直接、能幹的行政風格聞名，並與巴基斯坦軍方關係友好。巴基斯坦軍方傳統上控制着國家的外交和國防政策。

巴基斯坦自1947年獨立，迄今已75年，但沒一位總理能完成5年任期，軍方在這段期間還發動4次政變，並以軍法統治國家30多年。