烏克蘭・持續更新｜俄軍料猛攻烏東烏南　基輔稱已準備進行大會戰

俄烏戰事在4月11日踏入第47日。據聯合國統計，截至4月9日午夜，烏克蘭已有1,793名平民死亡、2,439人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯3月底從烏克蘭基輔及切爾尼戈夫地區撤軍後，料會在烏東及烏南加強攻擊，烏克蘭中部亦成為目標。位於烏中的第聶伯羅機場以及它周圍的基建已全毀。俄軍向頓涅茨克和第聶伯羅地區發射多枚導彈，擊中數棟建築物。

・隨着戰事焦點轉移至烏東，烏軍也加緊準備可能爆發的、誠如總統澤連斯基所警告的大會戰。

・烏克蘭方面稱，俄軍撤離基輔郊區一個村莊後，又發現一處埋有數十具屍體的亂葬崗。

・俄軍針對哈爾科夫的炮火不斷。一些住宅大樓及民居被炮火擊中。最新的衛星圖像顯示，長達13公里的俄軍車隊正通過哈爾科夫州的大布爾盧克鎮，向頓巴斯地區集結。該處由俄軍部分控制。

・位於烏東的巴爾金科夫，烏軍和義工加緊挖掘戰壕，甚至對俄軍留下來的坦克進行修復，目的是為俄軍可能發起的攻勢做好準備。

4月11日最新消息

0056 當地時間10日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）11日到訪莫斯科並與普京會面。

0050 天主教教宗方濟各呼籲俄烏復活節停火，並通過談判達致和平，不要重回敵對狀態。他發言時未明確提及俄羅斯入侵烏克蘭, 但稱戰爭令人做出毫無意義的殘忍行為，令平民被屠殺。

方濟各在聖伯多祿廣場主持聖枝主日彌撒，現場有多達5萬名信眾。這是自2019年來首次准許信眾參與。

0037 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）稱，自從俄軍撤出基輔周圍後，迄今在基輔地區已發現1,222具遺體。她向英國天空新聞稱，烏克蘭當局在調查自從俄軍入侵以來、俄軍犯下的5,600宗戰爭罪，並已辨別出逾500名懷疑戰犯，當中包括軍方最高層以及身在俄羅斯的官員。

烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站4月8日遭導彈襲擊，造成至少52人死亡。韋涅季克托娃稱烏克蘭已掌握俄軍襲擊火車站的證據。

俄軍否認涉案，稱落在火車站的不是他們的導彈。他們亦否認以平民為襲擊目標。

0024 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）向國營電視台表示，烏克蘭已準備好與俄軍進行大會戰。他說，在俄烏領導人會面之前，烏克蘭必須擊敗莫斯科的軍隊，以獲得更多的談判的力量。

0014 烏克蘭總統澤連斯基在9日稍晚時發布的演說稱，俄羅斯的侵略不限於烏克蘭，而是視整個歐洲為目標。他稱俄羅斯使用武力是一場「不可避免地會打擊到所有人的災難」。

0000 美國國家安全顧問沙利文：會將烏克蘭境外對烏軍進行培訓。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月10日，基輔兩名途人行經一面貼有反戰海報的牆壁。（AP）

回顧4月10日時局：