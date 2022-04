烏克蘭・持續更新｜澤連斯基下午將在韓國會發表視像演講

俄烏戰事在4月11日踏入第47日。據聯合國統計,截至4月9日午夜,烏克蘭已有1,793名平民死亡、2,439人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點:

・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱,俄烏總統或將會面,但料在烏東的大會戰之後才會進行。

・俄羅斯3月底從烏克蘭基輔及切爾尼戈夫地區撤軍後,料加強攻擊烏東及烏南,隨着戰事焦點轉移至烏東,烏軍也加緊準備可能爆發的、誠如總統澤連斯基所警告的大會戰。

・烏克蘭中部亦成為攻擊目標。第聶伯羅機場以及它周圍的基建已全毀。俄軍向頓涅茨克和第聶伯羅地區發射多枚導彈,擊中數棟建築物。

・俄軍針對烏東哈爾科夫的炮火不斷。一些住宅大樓及民居被炮火擊中。最新的衛星圖像顯示,長達13公里的俄軍車隊正通過哈爾科夫州的大布爾盧克鎮,向頓巴斯地區集結。

・烏克蘭官員稱在基輔附近發現葬有數十人的亂葬崗。英媒引述布佐瓦村(Buzova)一名的官員稱, 這個亂葬崗位於一個油站附近。

4月11日最新消息

1235 美國總統拜登4月11日將與印度總理莫迪(Narendra Modi)進行視像會晤,雙方將圍繞俄烏局勢及新冠疫情等一系列問題上的合作進行討論。

1028 韓國國會外交統一委員會4月11日表示,烏克蘭總統澤連斯基會在當天下午5時起在國會發表視像演講,時長約15分鐘。

0914 英國《泰晤士報》引述消息人士稱,瑞典和芬蘭打算今年夏天申請加入北約。預計芬蘭6月提交申請,瑞典將緊隨其後。

報道引述美國一名官員指,瑞典和芬蘭的北約成員國資格問題是北約外長會等多個會議的主題。歐洲外交官稱,如兩國加入北約,將擴大北約的能力,特別是在蒐集情報和加強空軍方面。

0828 俄羅斯財政部長西盧阿諾夫(Anton Siluanov)表示,若西方試圖宣布俄羅斯違約,俄方會準備在法庭上證明它已盡一切可能履行對外國投資者的歐洲債券義務。

0820 世界銀行發表報告稱,隨着俄烏衝突持續,預計烏克蘭經濟今年將收縮45.1%,遠差過預期;俄羅斯國內生產總值(GDP)則料下降11.2%。

0702 歐盟委員會主席馮德萊恩談及烏克蘭加入歐盟一事時表示,進程需要數年時間,不過特殊情況下應當採取特殊的措施,但她未有給出烏克蘭可能加入歐盟的具體期限。

馮德萊恩週五向澤連斯基遞交了一份有關歐盟候選國地位的調查問卷,她強調這份問卷是「未來數月討論的基礎」。她還表示,歐盟準備支持烏克蘭戰後的改革以及重建工作。

0630 俄羅斯外交部副部長謝·韋爾希寧表示,制裁俄羅斯正打擊世界糧食安全,又指俄羅斯將繼續在氣候和糧食安全問題上的路線。

0423烏克蘭總統澤連斯基表示將在東部地區展開重要戰鬥,又指責俄軍對平民的暴行。澤連斯基表示與德國總理通電話後,雙方都認為必須懲處戰爭罪行的元兇。

0244 一名美國官員周日表示,俄羅斯總統普京已經委任60 歲的德沃爾尼科(Alexander Dvornikov)將軍擔任烏克蘭軍事行動指揮官。

0159 俄羅斯國防部10日稱,俄軍已向第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)及哈爾科夫(Kharkiv)地區發射導彈。

0155 斯洛伐克國防部長納德(Jaroslav Nad)稱,該國可能向烏克蘭出售一些Zuzana自走炮,他稱雙方在討論中,但他沒提供更多詳情。

0146 烏克蘭官員稱,在基輔附近發現葬有數十人的亂葬崗。英媒引述布佐瓦村(Buzova)一名的官員稱, 這個亂葬崗位於一個油站附近。

布佐瓦村在首都基輔附近官員稱這批遺體在一個油站附近的溝渠被發現,須經點算才能確定數量。

此外曾被佔領數週、位於基輔州西北部的小鎮博羅江卡(Borodianka),消防人員在瓦礫堆中再發現更多屍體。

俄軍此前在意圖攻陷基輔之際,有數週在基輔市郊一些鄉鎮活動,他們3月底撤出後,烏方在多個地點發現亂葬崗。

0139 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)10日稱,總統澤連斯基可能會與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯作普丁)會面,但料只會發生在預期中的烏東大會戰之後。

波多利亞克稱該國已準備面對大戰,烏克蘭一定要在那些戰役中取勝,尤其是頓巴斯,之後烏克蘭在談判上將處於更有力的位置,可制定某些條件,之後總統們將會面。這或需兩至三星期。

0129 美國中情局前局長彼得雷烏斯(David Petraeus)稱,烏克蘭可預期會有「一場激烈的戰鬥」,因俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部進行「大規模的突破」。

美國馬克薩爾科技公司(Maxar Technologies)收集及分析到的衛星圖片顯示,一條長約13公里的車隊4月8日在烏東的大布爾盧克鎮(Velykyi Burluk)通過並向南前進。它位於哈爾科夫(Kharkiv)以東,接近俄烏邊境。

這車隊中有數百輛有牽引火砲的裝甲車以及其他軍用車輛。

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)的軍事分析師巴羅(George Barrow)在推文稱,車隊看來是向南走,往伊久姆市(Izyum)進發。

俄軍上週佔領了伊久姆市,利用它作為通向斯拉維揚斯克(Slovyansk)的一個集結地。對俄軍來說,倘想拿下整個烏東,斯拉維揚斯克是至關重要的一個小鎮。ISW稱,如俄軍未能拿下斯拉維揚斯克,它想佔領頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)的行動將失敗。

0116 土耳其國防部長阿卡爾(Hulusi Akar)表示,土方正在調查黑海出現漂流水雷案件,目前還不知道水雷的確切數字。

俄羅斯聯邦安全局此前透露,烏克蘭軍方在俄羅斯特別軍事行動開始後,於通向敖德薩、奧恰科夫、切爾諾莫爾斯克和尤日內港的入口處佈設約420枚水雷。

部門不排除脫離的水雷因海流而漂向博斯普魯斯海峽並進一步進入地中海盆地海域的可能性。土耳其國防部此前三度宣布,在黑海發現漂流水雷。

阿卡爾稱:「黑海的水雷是俄羅斯製造的,但我們不知道是哪個國家留下的,我們無法識別它們。媒體上關於黑海大約有400枚水雷的消息是完全保密的。我們不知道數量。」

他補充道,土耳其與保加利亞和羅馬尼亞當局保持着聯繫。

0113 根據聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)的數據,從2月24日至4月9日,有超過450萬人逃離烏克蘭,其中一半以上逃去了波蘭。

根據聯合國難民署的網站,自2月24日以來,已有4,503,954人逃離烏克蘭。其中,約有260萬難民去往波蘭,超過68.6萬人前往羅馬尼亞,超過419萬人往匈牙利,約41.1萬人去往摩爾多瓦。另據消息,去往俄羅斯的有40.4萬餘人。

0111 美國國家安全顧問沙利文表示,美國總統拜登現階段不打算訪問基輔,但保留未來訪問基輔的可能性。

沙利文在美國全國廣播公司(NBC)的節目上說:「拜登總統以前就曾訪問過基輔,並亟待期望再次訪問。但是,我們現階段不計劃這一行程。」

正如他所指出的那樣,目前美國總統「正專注於協調和組織國際努力,為烏克蘭提供必要的武器」。

0109 《國家利益》雜誌專欄作家斯米特認為,美國利用制裁損害其他國家的經濟,但是這些措施還從來沒有一次幫助華盛頓實現其最初的目標。

作者解釋說:「美國的苛刻要求往往被很多國家認為是對其核心利益或生存的威脅,這就解釋了制裁政策的失敗。」他指出,在某些情況下,白宮開始將經濟壓力視為目的本身,假定新的限制會帶來所期望的投降。

然而按照該名記者的觀點,這種方法行不通。當初的伊朗、敘利亞、阿富汗、委內瑞拉和朝鮮的領導人們都已證明,沒有任何經濟困難會迫使他們接受威脅他們權力的最後通牒。

斯米特寫道,當美國迴避外交接觸,以含糊或不斷變化的條款實施制裁時,各國政府就失去了限制有朝一日解除的希望。

觀察家相信,美國及其盟國可能在烏克蘭的當前局勢中重蹈覆轍,因為華盛頓迄今為止也未向莫斯科闡明解除限制的具體條件。

0105 英國軍方官員稱,俄羅斯為彌補在烏人員折損,重新招募退役軍人,多者甚至退役達10年。

0057 德國聯邦政府第一副發言人當地時間10日表示,作為定期溝通的一部份,德國總理朔爾茨當天與烏克蘭總統澤連斯基通了電話,了解當前局勢以及烏克蘭同俄羅斯的談判進程。

按照發言人的說法,兩國領導人還就進一步支持烏克蘭交換了意見,並同意保持密切聯繫。

0056 當地時間10日,俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示,奧地利總理內哈默(Karl Nehammer)11日到訪莫斯科並與普京會面。

0050 天主教教宗方濟各呼籲俄烏復活節停火,並通過談判達致和平,不要重回敵對狀態。他發言時未明確提及俄羅斯入侵烏克蘭, 但稱戰爭令人做出毫無意義的殘忍行為,令平民被屠殺。

方濟各在聖伯多祿廣場主持聖枝主日彌撒,現場有多達5萬名信眾。這是自2019年來首次准許信眾參與。

0037 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃(Iryna Venediktova)稱,自從俄軍撤出基輔周圍後,迄今在基輔地區已發現1,222具遺體。她向英國天空新聞稱,烏克蘭當局在調查自從俄軍入侵以來、俄軍犯下的5,600宗戰爭罪,並已辨別出逾500名懷疑戰犯,當中包括軍方最高層以及身在俄羅斯的官員。

烏克蘭東部頓涅茨克州(Donetsk)克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)火車站4月8日遭導彈襲擊,造成至少52人死亡。韋涅季克托娃稱烏克蘭已掌握俄軍襲擊火車站的證據。

俄軍否認涉案,稱落在火車站的不是他們的導彈。他們亦否認以平民為襲擊目標。

0014 烏克蘭總統澤連斯基在9日稍晚時發布的演說稱,俄羅斯的侵略不限於烏克蘭,而是視整個歐洲為目標。他稱俄羅斯使用武力是一場「不可避免地會打擊到所有人的災難」。

0000 美國國家安全顧問沙利文:會將烏克蘭境外對烏軍進行培訓。

烏克蘭局勢:圖為2022年4月10日,基輔兩名途人行經一面貼有反戰海報的牆壁。(AP)

