法國大選｜馬克龍首輪投票中以27.41%領先　與馬林勒龐次輪對決

法國總統選舉首輪投票4月10日結束，迄今已點算96%選票的結果顯示，總統馬克龍（Emmanuel Macron）領先極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen），雙雙進入第二輪投票。



英國廣播公司（BBC）報道，在已點算的96%選票結果中，馬克龍得票率為27.42%，馬林勒龐得票24.03%，左翼政黨「不屈服的法國」黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）則獲得21.57%選票。

今屆選舉共有12名總統候選人參選，但僅上述3人的得票率超過10%。

法國總統任期5年，選舉採用「多數兩輪投票制」。第一輪投票中，如無候選人獲得逾半數選票，得票居前兩位的候選人參加第二輪角逐。第二輪投票4月24日舉行。

馬克龍10日向他的支持者發表講話時，看似鬆了一口氣，他承諾會比首輪競選更加努力。他又對馬林勒龐的選民說，「我想在接下來的幾天裏讓他們相信，我們的項目計劃能切實解決他們對我們時代的恐懼和挑戰。」

馬林勒龐則表示，對法國公民來說，4月24日會有兩種相反觀點的基本選擇：「要麼是分裂和混亂，要麼是法國人民圍繞有保障的社會正義團結起來。」

倘馬克龍和馬林勒龐進入第二輪投票，分析家預期，競爭激烈程度將遠超2017年。當時馬克龍以66%的得票率的壓倒性姿態擊敗馬林勒龐。