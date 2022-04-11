或成巴基斯坦下任總理　走出兄長影子的「另一個謝里夫」是誰？

隨着巴基斯坦現任總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在國會不信任動議表決中被罷黜，反對派領袖、已被提名為總理候選人的巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（PMLN）主席謝赫巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，又譯作謝巴茲）有望當選。



巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim league-Nawaz，PMLN）副主席馬里亞姆・謝里夫（Maryam Nawaz Sharif）3月21日稱已提名謝赫巴茲為候選人。謝赫巴茲本人也在4月7日證實這一消息。

巴基斯坦國會4月11日下午就總理人選投票，獲得多數票者將當選總理。

反對派政黨巴基斯坦人民黨（PPP）、伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam，JUI-F）和統一民族運動黨（Muttahida Qaumi Movement-Pakistan，MQM-P）已對謝赫巴茲表示支持，PMLN它們將組成聯合政府。

伊姆蘭汗：圖為2022年2月4日，巴基斯坦總理伊姆蘭汗在中國北京出席冬季奧運會開幕禮。（Getty）

活在他的影子下 仕途迂迴

現年70歲的謝赫巴茲來自巴基斯坦一大政治世家。他的兄長是巴基斯坦前總理謝里夫（Nawaz Sharif），任期2013年至2017年。上文提及馬里亞姆・謝里夫是謝里夫之女。

謝赫巴茲曾3度擔任該國最大的旁遮普邦（Punjab）首長，不過外界更熟悉的，是他擔任總理的哥哥。此外謝里夫視馬里亞姆為接班人，也讓謝赫巴茲的政壇之路因此走得迂迴。

謝赫巴茲1951年生於一個知名商人家庭，1985年擔任旁遮普邦工商會會長，之後跟隨兄長步伐參與政治活動。三度當選邦議會議員的他，1997年成為邦政府首長。但在1999年穆沙拉夫（Pervez Musharraf）發動政變上台，謝赫巴茲與謝里夫被迫去國。

兩人2007年回國，謝赫巴茲2013年再當選旁遮普邦首長，一路在任至2018年。他同年贏得國會議席，又成為PMLN主席。他競選總理，但最終敗在伊姆蘭汗手上。

被裁定貪污罪成的巴基斯坦前總理謝里夫及女兒馬里亞姆2018年7月13日在拉合爾機場被捕。（視覺中國）

往跡不無爭議 資產曾被凍結

謝赫巴茲與哥哥在政壇上踏上不一樣的道路。謝里夫2018年因涉腐敗罪，被巴基斯坦最高法院取消其總理職務，他與女兒馬里亞姆分別被判囚10年及7年。兩人其後流亡國外，同年7月返國後被囚。他後來獲准保釋，出國就醫。

與謝里夫相比，謝赫巴茲的過去也非全無爭議。他與兒子2019年也曾被國家問責辦公室（NAB）以洗錢罪凍結房產，但7個月後，拉合爾高等法院批准他保釋。縱使謝赫巴茲雖被視為堅定、經驗豐富且高效率的官員，這也成為他從政生涯的一個污點。