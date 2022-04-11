巴基斯坦新總理謝里夫：倘有勾結外國勢力證據 將立即辭職
撰文：王忠會
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巴基斯坦國民議會4月11日召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的謝赫巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif）當選巴基斯坦新總理。他在議會發表勝利宣言時稱，倘發現任何他有勾結外國勢力的證據，會立即辭職。
4月11日，巴基斯坦國民議會召開會議舉行新總理選舉，巴基斯坦反對黨聯盟提名的反對派領袖、巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim league-Nawaz，PMLN）主席謝赫巴茲當選巴基斯坦新總理。
巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）退出選舉，故不需進行投票。
他會在印度標準時間晚上8時30分宣誓就任，即香港時間同日晚上11時。
他稱：「今日真主已拯救這個國家2.2億人口。這是首次不信任動議成功通過。這個國家的民眾今天額手稱慶。」
巴基斯坦國民議會（議會下院）10日凌晨通過針對總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任動議。他為巴基斯坦歷史上首位遭國民議會罷免的總理。
4月11日，伊姆蘭汗所在的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）議員集體辭職。