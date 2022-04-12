烏克蘭・持續更新｜聯合國：烏克蘭近三分二兒童流離失所

俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月10日午夜，烏克蘭已有1,842名平民死亡、2,493人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國兒童基金會表示，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。

・奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄烏開戰以來，第一位與普京面對面會談的歐盟國家領袖。內哈默稱與普京的會談是直接、公開及艱難的。

・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。

・烏克蘭總統警告說，俄軍在烏東會有更大型的行動。烏東分離分子已稱會加強其在東部的行動。

・俄羅斯外長拉夫羅夫稱，不會在因與烏克蘭談判，或因談判進行中而暫停攻勢。

4月12日最新消息

1846 聯合國兒童基金會表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來的6個多星期，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。

1739 俄羅斯總統普京表示，與烏克蘭培養的反俄勢力發生衝突是無可避免，只是時間問題，他稱對烏特別行動的目的是幫助頓巴斯地區人民，俄羅斯「是不得已這樣做」，又指毫無疑問在烏行動的目標和任務將會完成。

1525 白羅斯總統盧卡申科抵達俄羅斯布拉戈維申斯克，他將與俄羅斯總統普京共同參觀東方航天發射場，並與太空人和航天發射場的工作人員交流。

兩位總統也將舉行一對一會晤，討論雙邊關係的熱點問題、反擊西方集體制裁的聯合措施、地區和世界局勢以及烏克蘭危機。會談結束後，兩國元首將與白羅斯和俄羅斯媒體的代表會面。

1422 波蘭政府表示已沒收俄羅斯在波蘭首都華沙的一處外交物業，指是「間諜巢穴」，將轉交烏克蘭。俄羅斯向波蘭外交部發送照會抗議。

1250 白通社報道，俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）抵達俄羅斯進行工作訪問，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤，預計兩人會討論烏克蘭局勢和西方制裁。

據貝爾塔通訊社（Belta）報道，盧卡申科12日較早時候已抵達俄羅斯遠東的阿穆爾地區（Amur），他將在俄羅斯太空港東方航天發射場與普京會面。

1115 美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，有「可靠資訊」顯然，俄羅斯可能一直在「準備使用化學劑」，以削弱馬里烏波爾市（Mariupol）的防禦能力。美方已與烏克蘭分享有關訊息，並將與他們直接對話，嘗試確定當地發生什麼事情。

普賴斯指出，「在今天之前，我們得到可靠的資訊指，俄羅斯人可能一直在準備使用藥劑、化學藥劑，可能還有催淚氣體與其他藥劑混合，作為削弱烏克蘭軍隊和平民力量的一部分。 」

0939 日本外務省4月12日稱，日本對俄羅斯398名個人和28個組織實施額外制裁，包括普京的兩名女兒。日本政府還批准凍結俄聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和阿爾法銀行（Alfa Bank）的資產，並禁止對俄新的直接投資。

0918 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月11日接受俄媒訪問時稱，俄羅斯向烏克蘭發動的軍事行動，旨在結束美國在國際舞台上佔據完全主導地位和魯莽擴張。

拉夫羅夫稱俄方與烏方2月底展開首輪談判時，總統普京曾下令暫停軍事行動，但如今立場已變，因認為烏克蘭人不打算採取對等做法。他指，除非達成最終協議，俄方軍事行動不會暫停。

0822 美國總統拜登與印度總理莫迪舉行長達1小時的視像會談。美國官員稱，拜登會上未有向莫迪提出「具體要求」，並指出印度對加強俄羅斯和中國的關係感到擔憂。

拜登亦向莫迪表示，印度在世界上的地位不會因為依賴俄羅斯能源而得到提升，表明從俄羅斯購買更多石油不符合印度利益。

0700歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，歐盟成員國未能就對俄羅斯石油和天然氣實施制裁作出決定。

0630 法國外交部表示已召見俄羅斯駐法國大使館代表，並表明將俄使館6名外交官列為「不受歡迎人士」。

法國外交部指，經過長時間調查，法國對內安全總局 (DGSI)4月10日披露了俄羅斯情報部門在法國國內進行的秘密行動，6名以外交官身份作掩護的俄羅斯特工，因其活動損害法國的國家利益，被列為「不受歡迎人士」。

0455 馬里烏波爾市長博伊琴科表示，當地持續被俄軍圍困，逾萬平民喪生，總死亡人數更可能超過2萬人。博伊琴科指，俄軍隊把火化設備運到當地處理屍體，又拒絕讓人道車隊進入市內，意圖掩蓋真相。

0323 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將表示，俄羅斯空天軍戰術航空兵4月11日當天摧毀烏克蘭軍事設施42處，包括指揮所3座、指示引導雷達站2座、燃料庫1座、據點以及作戰裝備集中地35處。

科納申科夫又指，當日發動的空中打擊共消滅烏軍近300人，摧毀烏軍裝甲戰車50多輛以及各種軍用車輛約25輛。

0215 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將表示，俄羅斯「匕首」航空導彈將位於頓涅茨克以北恰索夫亞爾市附近的一處埋入式、防禦良好的烏克蘭軍指揮所摧毀。

0100 烏克蘭外長庫列巴接受訪問時表示，對與俄羅斯繼續談判，烏克蘭一方持開放態度。庫列巴又指，若談判可避免如布查的屠殺事件或克拉馬托爾斯克火車站的襲擊事件，他會把握機會。

0000 一位美國高級國防官員表示，美國認為俄羅斯已開始在烏克蘭東部的頓巴斯地區增援和補給部隊。

然而這位不願透露姓名的官員在國防部的簡報會上告訴記者，華盛頓並不認為這標誌着該區新攻勢的開始。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾或有數以萬計的民眾已死。

0000 英國《泰晤士報》引述消息人士稱，瑞典和芬蘭打算今年夏天申請加入北約。預計芬蘭6月提交申請，瑞典將緊隨其後。

克里姆林宮發言人佩斯科夫4月11日在電話會議上回應：「我們一再表明，該聯盟仍然是一個面向對抗的工具，它的進一步擴張不會給歐洲大陸帶來穩定。」

0000 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的面對面會談已結束。內哈默形容與普京的會談是直接、公開及艱難。

0000 俄衛網：頓涅茨克領導人表示，「共和國」軍隊佔領了馬里烏波爾港口。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯為將在烏東進行的戰事，集結數以萬計兵力。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，道路工人檢視一部被摧毀的俄軍坦克。照片拍攝地點在通往基輔的一條公路上。（AP）

回顧4月11日時局：