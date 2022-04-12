烏克蘭・持續更新｜馬里烏波爾逾萬平民喪生　市長：俄軍掩蓋真相

俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月10日午夜，烏克蘭已有1,842名平民死亡、2,493人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登會在美國時間與印度總統莫迪進行視像會面。拜登預期莫迪在俄羅斯的議題上立場強硬。

・奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄烏開戰以來，第一位與普京面對面會談的歐盟國家領袖。內哈默稱與普京的會談是直接、公開及艱難的。

・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。

・烏克蘭總統警告說，俄軍在烏東會有更大型的行動。烏東分離分子已稱會加強其在東部的行動。

・俄羅斯外長拉夫羅夫稱，不會在因與烏克蘭談判，或因談判進行中而暫停攻勢。

4月12日最新消息

0455 馬里烏波爾市長博伊琴科表示，當地持續被俄軍圍困，逾萬平民喪生，總死亡人數更可能超過2萬人。博伊琴科指，俄軍隊把火化設備運到當地處理屍體，又拒絕讓人道車隊進入市內，意圖掩蓋真相。

0323 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將表示，俄羅斯空天軍戰術航空兵4月11日當天摧毀烏克蘭軍事設施42處，包括指揮所3座、指示引導雷達站2座、燃料庫1座、據點以及作戰裝備集中地35處。

科納申科夫又指，當日發動的空中打擊共消滅烏軍近300人，摧毀烏軍裝甲戰車50多輛以及各種軍用車輛約25輛。

0215 俄羅斯國防部發言人科納申科夫少將表示，俄羅斯「匕首」航空導彈將位於頓涅茨克以北恰索夫亞爾市附近的一處埋入式、防禦良好的烏克蘭軍指揮所摧毀。

0100 烏克蘭外長庫列巴接受訪問時表示，對與俄羅斯繼續談判，烏克蘭一方持開放態度。庫列巴又指，若談判可避免如布查的屠殺事件或克拉馬托爾斯克火車站的襲擊事件，他會把握機會。

0000 一位美國高級國防官員表示，美國認為俄羅斯已開始在烏克蘭東部的頓巴斯地區增援和補給部隊。

然而這位不願透露姓名的官員在國防部的簡報會上告訴記者，華盛頓並不認為這標誌着該區新攻勢的開始。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾或有數以萬計的民眾已死。

0000 英國《泰晤士報》引述消息人士稱，瑞典和芬蘭打算今年夏天申請加入北約。預計芬蘭6月提交申請，瑞典將緊隨其後。

克里姆林宮發言人佩斯科夫4月11日在電話會議上回應：「我們一再表明，該聯盟仍然是一個面向對抗的工具，它的進一步擴張不會給歐洲大陸帶來穩定。」

0000 奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的面對面會談已結束。內哈默形容與普京的會談是直接、公開及艱難。

0000 俄衛網：頓涅茨克領導人表示，「共和國」軍隊佔領了馬里烏波爾港口。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯為將在烏東進行的戰事，集結數以萬計兵力。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，道路工人檢視一部被摧毀的俄軍坦克。照片拍攝地點在通往基輔的一條公路上。（AP）

回顧4月11日時局：