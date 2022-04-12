蔡英文視像形式會見瑞典國會團　盼台瑞設直飛航班

台灣總統蔡英文4月12日透過視像形式，接見到訪台灣的「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。她表示，希望台灣和瑞典可以設立直飛航班。



蔡英文稱，她期待台灣和瑞典未來能簽署通航協定，設立直飛航班，讓雙方在經貿及民間的合作交流上能更加緊密。

蔡英文表示，訪團的議員和成員都是台灣的好朋友，感謝他們長期在瑞典國會和歐洲議會，關心台灣的各種議題，也積極促進雙邊的交流合作。

她稱台灣和瑞典是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值。她呼籲訪團成員與台灣一起努力，一起持續加深台灣和瑞典、以及歐盟的合作交流。

A warm welcome to the delegation of #Swedish 🇸🇪 lawmakers from the @Sverigesriksdag & @Europarl_EN to #Taiwan. I look forward to discussions on how to strengthen cooperation based on our shared values. pic.twitter.com/bCx5gKYI4l — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 11, 2022

蔡英文的其中一位家人8日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。蔡英文的病毒檢測結果為陰性，她將隔離至14日，再進行7天的自主健康管理。