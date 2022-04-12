美國紐約布魯克林地鐵站發生槍擊案　至少13傷　槍手疑戴防毒面具

美國紐約布魯克林區（Brooklyn）第36街地鐵站（36th Street）4月12日早上發生槍擊案，至少13人受傷，當中相信有5人為中槍，全數傷者已送院治療。當地政府部門又指，在現場發現數個未引爆的裝置。槍手仍然在逃，警方相信他屬單獨犯案。



目前未知事件最初是發生在列車內還是在月台上，社交網站流傳的照片顯示，地鐵站月台上有多名乘客受傷趟地，現場有血跡。

槍手疑戴防毒面具

據《衛報》與ABC7 News指，疑似槍手者當時戴防毒面具、身穿橙色工人背心。報道又指，這名人士被指是一名黑人男子，身高約165厘米。警方仍在搜捕疑犯，目前未作出任何拘捕。

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

英國《都市日報》（Metro）報道，按美國紐約市執法人員指，事發時疑似槍手身穿的橙色工人背心，與紐約大都會交通局工人的制服相似，報道又指，疑似槍手在開槍前，曾先向地鐵站投擲一個不明裝置。

布魯克林地鐵站槍擊案：圖為紐約大都會交通局職員的制服，槍手被指犯案時穿上與這制服相似的橙色工人背心（AP）

《紐約時報》引述官員指，警員在早上8時半左右趕到第36街地鐵站，他們也接報站內出現煙霧。調查員正嘗試確認地鐵站內煙霧的來源，以及事發期間是否有任何爆炸裝置被引爆。警方發言人稱，他們沒在現場發現任何仍然「活躍」的爆炸裝置。

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

運輸部官員指，由於調查關係，地鐵D線、N線與R線的列車將延遲。