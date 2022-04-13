烏克蘭・持續更新｜普京稱和談陷入僵局 德國總統擬率團訪烏
俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。
最新重點：
・聯合國兒童基金會表示，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。
・奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄烏開戰以來，第一位與普京面對面會談的歐盟國家領袖。內哈默稱與普京的會談是直接、公開及艱難的。
・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。
4月13日最新消息
0100 法國國家憲兵（Gendarmerie）鑑證專家抵達基輔附近布查鎮，搜集俄軍涉嫌在當地干犯戰爭罪行證據。這批人員包括彈道及炸藥專家，以及快速DNA測試，並向國際刑事法院提交相關發現。
0052 路透社引述一名美國國防高官報道，華府未能證實馬里烏波爾市內是否出現化武襲擊迹象。烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）昨日稱，三名士兵遭受有毒物質攻擊受傷。
0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在Twitter留言，指烏克蘭部隊奮力死守馬里烏波爾（Mariupol），力阻人數多至少10倍的俄軍攻勢，但提到城內士兵出現補給問題，總統澤連斯基與參謀部將領正研究為他們解圍的方法。
0010 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，稱俄軍出兵烏克蘭是對西方國家的「先發制人」攻擊。
0006 烏克蘭邊防部門指，自戰爭爆發以來，超過87萬逃離戰火的民眾已經返國，平均每天有2.5萬至3萬人，當中不少是婦孺和長者。當局提到，這些民眾認為情況轉趨穩定，特別是烏克蘭西部地區，因此覺得沒需要在外國棲身。
0000 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄烏兩國的和談陷入僵局，他批評烏克蘭「偽造」在布查鎮（Bucha）等地的戰爭罪行，影響雙方談判。不過烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）承認談判困難，但強調兩國仍透過工作小組溝通。