烏克蘭・持續更新｜普京稱和談陷入僵局 美英領袖重申加強合作
俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。
最新重點：
・聯合國兒童基金會表示，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。
・奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄烏開戰以來，第一位與普京面對面會談的歐盟國家領袖。內哈默稱與普京的會談是直接、公開及艱難的。
・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。
4月13日最新消息
0435 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國無法證實俄軍是否在馬里烏波爾使用化武，但指華府有可靠消息認為俄軍可能使用化學毒劑，並稱與烏克蘭分享有關消息，同時與夥伴直接聯繫，嘗試判斷實際情況。另外禁止化學武器組織（OPCW）亦對該消息感到憂慮，惟馬里烏波爾仍然遭俄軍包圍，因此組織難以到當地證實三名烏軍士兵是否遭有毒物質致傷。
0423 白宮發表聲明，指拜登墳英國首相約翰遜通話，雙方重申繼續對烏克蘭提出安全及人道援助的承諾，並歡迎與盟友和夥伴合作，令俄羅斯為這場無端和不公的戰爭增加嚴重代價。
0243 澤連斯基在社交平台稱安全部門進行特殊任務，並公開親俄的烏克蘭寡頭兼國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被捕的照片。報道指普京是梅德韋丘克女兒的契爺，梅德韋丘克被指涉嫌叛國，並在2月27日逃過軟禁。
0226 教宗方濟各（Pope Francis）發表講話，稱烏克蘭的戰況是以邪惡勢力為特點，形容情況令人憂慮。他認為戰火令無數虛弱和手無寸鐵民眾受影響，而且很多遭屠殺及無辜的受害者都是年輕人和婦孺，指情況纏擾大家的良知。
0100 法國國家憲兵（Gendarmerie）鑑證專家抵達基輔附近布查鎮，搜集俄軍涉嫌在當地干犯戰爭罪行證據。這批人員包括彈道及炸藥專家，以及快速DNA測試，並向國際刑事法院提交相關發現。
0052 路透社引述一名美國國防高官報道，華府未能證實馬里烏波爾市內是否出現化武襲擊迹象。烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）昨日稱，三名士兵遭受有毒物質攻擊受傷。
0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在Twitter留言，指烏克蘭部隊奮力死守馬里烏波爾（Mariupol），力阻人數多至少10倍的俄軍攻勢，但提到城內士兵出現補給問題，總統澤連斯基與參謀部將領正研究為他們解圍的方法。
0010 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，稱俄軍出兵烏克蘭是對西方國家的「先發制人」攻擊。
0006 烏克蘭邊防部門指，自戰爭爆發以來，超過87萬逃離戰火的民眾已經返國，平均每天有2.5萬至3萬人，當中不少是婦孺和長者。當局提到，這些民眾認為情況轉趨穩定，特別是烏克蘭西部地區，因此覺得沒需要在外國棲身。
0000 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄烏兩國的和談陷入僵局，他批評烏克蘭「偽造」在布查鎮（Bucha）等地的戰爭罪行，影響雙方談判。不過烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）承認談判困難，但強調兩國仍透過工作小組溝通。