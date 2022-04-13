烏克蘭・持續更新｜普京稱和談陷入僵局　美英領袖重申加強合作

俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國兒童基金會表示，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。

・奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）成為俄烏開戰以來，第一位與普京面對面會談的歐盟國家領袖。內哈默稱與普京的會談是直接、公開及艱難的。

・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，烏克蘭坦克在基輔郊區伊爾平市的一條街道上行駛。（AP）

4月13日最新消息

0435 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國無法證實俄軍是否在馬里烏波爾使用化武，但指華府有可靠消息認為俄軍可能使用化學毒劑，並稱與烏克蘭分享有關消息，同時與夥伴直接聯繫，嘗試判斷實際情況。另外禁止化學武器組織（OPCW）亦對該消息感到憂慮，惟馬里烏波爾仍然遭俄軍包圍，因此組織難以到當地證實三名烏軍士兵是否遭有毒物質致傷。

0423 白宮發表聲明，指拜登墳英國首相約翰遜通話，雙方重申繼續對烏克蘭提出安全及人道援助的承諾，並歡迎與盟友和夥伴合作，令俄羅斯為這場無端和不公的戰爭增加嚴重代價。

0243 澤連斯基在社交平台稱安全部門進行特殊任務，並公開親俄的烏克蘭寡頭兼國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被捕的照片。報道指普京是梅德韋丘克女兒的契爺，梅德韋丘克被指涉嫌叛國，並在2月27日逃過軟禁。

0226 教宗方濟各（Pope Francis）發表講話，稱烏克蘭的戰況是以邪惡勢力為特點，形容情況令人憂慮。他認為戰火令無數虛弱和手無寸鐵民眾受影響，而且很多遭屠殺及無辜的受害者都是年輕人和婦孺，指情況纏擾大家的良知。

0100 法國國家憲兵（Gendarmerie）鑑證專家抵達基輔附近布查鎮，搜集俄軍涉嫌在當地干犯戰爭罪行證據。這批人員包括彈道及炸藥專家，以及快速DNA測試，並向國際刑事法院提交相關發現。

0052 路透社引述一名美國國防高官報道，華府未能證實馬里烏波爾市內是否出現化武襲擊迹象。烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）昨日稱，三名士兵遭受有毒物質攻擊受傷。

0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在Twitter留言，指烏克蘭部隊奮力死守馬里烏波爾（Mariupol），力阻人數多至少10倍的俄軍攻勢，但提到城內士兵出現補給問題，總統澤連斯基與參謀部將領正研究為他們解圍的方法。

0010 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，稱俄軍出兵烏克蘭是對西方國家的「先發制人」攻擊。

0006 烏克蘭邊防部門指，自戰爭爆發以來，超過87萬逃離戰火的民眾已經返國，平均每天有2.5萬至3萬人，當中不少是婦孺和長者。當局提到，這些民眾認為情況轉趨穩定，特別是烏克蘭西部地區，因此覺得沒需要在外國棲身。

0000 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄烏兩國的和談陷入僵局，他批評烏克蘭「偽造」在布查鎮（Bucha）等地的戰爭罪行，影響雙方談判。不過烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）承認談判困難，但強調兩國仍透過工作小組溝通。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，烏克蘭基輔郊區一名男子走過一個存放被燒毀的武裝車輛和汽車的倉庫。（AP）

回顧4月12日時局：