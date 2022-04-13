烏克蘭・持續更新｜波羅的海四國總統訪問基輔　將晤澤連斯基

俄烏戰事在4月12日踏入第48日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・英媒引述消息人士報道，美國將公布再向烏克蘭提供7.5億美元軍事援助。

・聯合國兒童基金會表示，烏克蘭已有近三分之二的兒童被迫逃離家園，流離失所。

・烏克蘭總統辦公室主任顧問稱，俄烏總統或將會面，但料在烏東的大會戰之後才會進行。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，烏克蘭坦克在基輔郊區伊爾平市的一條街道上行駛。（AP）

4月13日最新消息

1609 被軟禁的親俄政治領袖、烏克蘭反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）逃脫失敗，遭烏克蘭重新扣押後，澤連斯基13日公開向俄方提出，以梅德韋丘克交換遭俄扣押的烏克蘭人。

1514 央視新聞報道，據波蘭總統辦公室消息，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞的總統已經抵達烏克蘭，正在前往基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面。

1406 英媒引述消息人士報道，美國總統拜登將公布再向烏克蘭提供7.5億美元的軍事援助。

1239 英媒引述兩名知情人士表示，五角大樓4月13日將接待來自美國八大武器製造商的領袖，討論如果與俄羅斯的戰爭持續數年，製造商滿足烏克蘭武器需求的能力。

1115 俄羅斯駐美大使館表示，美國國務院發言人有關俄方可能在烏克蘭使用化學武器的言論無證據支持，又指俄武裝力量沒有戰鬥毒劑，因為俄羅斯已在2017年銷毀所有化學武器儲備。

1006 俄外交部對俄羅斯衛星通訊社表示，基輔正策劃在頓巴斯地區進行化學挑釁，不排除對生產有毒物質企業再次發動恐怖襲擊。

0853 烏克蘭安全部門較早時候逮捕了親俄的烏克蘭寡頭兼反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。澤連斯基建議俄羅斯用梅德韋丘克來交換被俘的烏克蘭人。

0728 澤連斯基發表講話，指俄羅斯聲稱「特別軍事行動」如期進行，但莫斯科方面曾揚言在48小時內攻陷基輔，但48天過去，烏克蘭部隊奮力抵抗俄軍，導致俄軍遭受不能挽回的損失，超越前蘇聯在阿富汗十年戰事及兩次車臣戰爭。

0706 美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士報道，美國政府準備宣布向烏克蘭提供數以億計的軍事援助，估計總值達7億美元。《華盛頓郵報》指，國防部考慮向基輔方面供應Mi-17直升機。

0653 拜登準備乘坐空軍一號專機返回華盛頓之前，再次重申俄羅斯的行動是種族滅絕。他認為愈來愈明年普京企圖消滅烏克蘭人的概念，而且證據正逐漸出現，並指交由國際律師決定有關觀點是否成立，但對自己而言就覺得正確。

0610 烏克蘭政府指，俄軍黑客曾在上週企圖入侵烏克蘭的能源基建，目標是滲透變電站的電腦，再刪除所有檔案，導致供電網絡無法運作。不過有關行動以失敗收場。

0538 德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）原定表示有意與波蘭及波羅的海元首出訪烏克蘭，以示對烏克蘭的支持，但他承認基輔方面不希望自己到訪。施泰因邁爾早前承認自己錯判俄羅斯形勢，並推動北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道計劃，惟該計劃受到俄羅斯入侵烏克蘭而被迫中斷。

0522 美國總統拜登在艾奧瓦州宣布從每日釋放100萬桶戰略石油儲備，指油價上升是普京引起，形容大家的家計和入油量不應因一名在世界另一邊宣戰和屠殺的獨裁者而定。

0435 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國無法證實俄軍是否在馬里烏波爾使用化武，但指華府有可靠消息認為俄軍可能使用化學毒劑，並稱與烏克蘭分享有關消息，同時與夥伴直接聯繫，嘗試判斷實際情況。另外禁止化學武器組織（OPCW）亦對該消息感到憂慮，惟馬里烏波爾仍然遭俄軍包圍，因此組織難以到當地證實三名烏軍士兵是否遭有毒物質致傷。

0423 白宮發表聲明，指拜登墳英國首相約翰遜通話，雙方重申繼續對烏克蘭提出安全及人道援助的承諾，並歡迎與盟友和夥伴合作，令俄羅斯為這場無端和不公的戰爭增加嚴重代價。

唐寧街首相府則提到，雙方討論加強俄羅斯的經濟壓力，結束西方國家依賴俄國石油及天然氣的情況。

0243 澤連斯基在社交平台稱安全部門進行特殊任務，並公開親俄的烏克蘭寡頭兼國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）被捕的照片。報道指普京是梅德韋丘克女兒的契爺，梅德韋丘克被指涉嫌叛國，並在2月27日逃過軟禁。

0226 教宗方濟各（Pope Francis）發表講話，稱烏克蘭的戰況是以邪惡勢力為特點，形容情況令人憂慮。他認為戰火令無數虛弱和手無寸鐵民眾受影響，而且很多遭屠殺及無辜的受害者都是年輕人和婦孺，指情況纏擾大家的良知。

0100 法國國家憲兵（Gendarmerie）鑑證專家抵達基輔附近布查鎮，搜集俄軍涉嫌在當地干犯戰爭罪行證據。這批人員包括彈道及炸藥專家，以及快速DNA測試，並向國際刑事法院提交相關發現。

0052 路透社引述一名美國國防高官報道，華府未能證實馬里烏波爾市內是否出現化武襲擊迹象。烏克蘭「亞速營」（Azov Battalion）昨日稱，三名士兵遭受有毒物質攻擊受傷。

0030 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克在Twitter留言，指烏克蘭部隊奮力死守馬里烏波爾（Mariupol），力阻人數多至少10倍的俄軍攻勢，但提到城內士兵出現補給問題，總統澤連斯基與參謀部將領正研究為他們解圍的方法。

0010 白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，稱俄軍出兵烏克蘭是對西方國家的「先發制人」攻擊。

0006 烏克蘭邊防部門指，自戰爭爆發以來，超過87萬逃離戰火的民眾已經返國，平均每天有2.5萬至3萬人，當中不少是婦孺和長者。當局提到，這些民眾認為情況轉趨穩定，特別是烏克蘭西部地區，因此覺得沒需要在外國棲身。

0000 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄烏兩國的和談陷入僵局，他批評烏克蘭「偽造」在布查鎮（Bucha）等地的戰爭罪行，影響雙方談判。不過烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）承認談判困難，但強調兩國仍透過工作小組溝通。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月11日，烏克蘭基輔郊區一名男子走過一個存放被燒毀的武裝車輛和汽車的倉庫。（AP）

回顧4月12日時局：