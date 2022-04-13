疫情｜美2021年死亡數再創新高主因是新冠　住院與死亡率持續下降

美國疾病控制和預防中心（CDC）研究指，2021年是美國歷史上最致命的一年，這主要與新冠肺炎有關，惟目前與疫情相關的住院與死亡率已經持續下降。

另外，有關其他國家的防疫政策，韓國4月13日宣布計劃推進為60歲以上人士接種第4劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，新西蘭則正式向澳洲遊客開放邊境。



年度死亡人數再創新高

由於疫情，美國2020年死亡人數首次突破300萬，創下美國歷史上死亡人數最多的記錄。美聯社12日引述CDC數據報道，全美2021年死亡人數超過346.5萬人，較2020年又再多出約8萬人。

疾病控制和預防中心全國衞生統計中心（National Center for Health Statistics，NCHS）負責統計死亡率的主管安德森（Robert Anderson）稱，死亡人數上升的主因是新冠肺炎。

美國新冠肺炎疫情：圖為美國洛杉磯市政府外一名反抗疫示威者，4月10日戴上加有裝飾的頭盔參加抗議活動。頭盔上方佈滿模擬新冠病毒棘蛋白、類似釘子的物體。（AP）

專家稱，由於出現新變種病毒株，再加上出乎預料地、大量美國人拒絕打疫苗或不願戴口罩，這導致與疫情相關的死亡人數，2021年升至逾41.5萬人，高於2020年的35.1萬人。

新冠肺炎並非唯一的罪魁禍首，疾病控制和預防中心的初步數據顯示，全美過去一年，癌症、糖尿病、慢性肝病和中風的死亡率均有所上升。

新冠住院人數與死亡率持續下降

美國有線新聞網絡（CNN）12日引述CDC最新估計指，美國現時幾乎所有患者都是感染變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.2，它上週就佔全國新增病例的86%。

報道指，美國確診人數開始上升，但住院人數仍處於創紀錄低水平並繼續下降，死亡人數也在持續下降。

新西蘭

政府13日開始允許澳洲遊客入境免隔離。新西蘭航空公司（Air New Zealand）稱，今早、較早前共11部幾乎都是滿載乘客的航班從澳洲抵達奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）。

新西蘭5月1日開始會對新加坡、英國和美國等免簽證國家旅客開放邊境，其他國家和地區遊客則要等到10月。

韓國

中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官權德喆13日在對策本部會議上宣布，政府分析包括英國和美國在內國家接種第4針的情況並與國內專家一起研究效果和安全後，決定推進為60歲以上長者接種第4針疫苗的計劃。

至於調整維持社交距離措施和讓防疫及醫療系統恢復正常的綜合方案，會在15日公布詳情。