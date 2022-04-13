紐約展開「地鐵安全計畫」後即發生槍擊　閉路電視無法運作

美國紐約市地鐵站發生槍擊事件，造成最少29人受傷，疑兇仍然在逃。儘管事件未有造成重大死傷，但在紐約平日突發的隨機槍擊，已造成當地極大的震撼。特別是紐約市才在2022年2實施新的「地鐵安全計畫」（The Subway Safety Plan），措施顯然不如預期。



在2022年1月，一名亞裔女子吳蜜雪（Michelle Alyssa Go）在紐約地鐵時代廣場站，遭一名患有精神病記錄的露宿者推落路軌，遭列車輾斃。事件雖然與「仇亞」無關，但令對地鐵的安全大感憂心。

圖為4月12日，美國紐約市警察在地鐵站外站岡。（AP）

紐約市在2月實施「地鐵安全計畫」，就是為加強治安預警系統，例如增加警察佈署及巡邏的次數，特別針對在地鐵範圖遊蕩的露宿者，會派出警察和社工主動向露宿者提供協助。

這次的無差別槍擊事件似乎與露宿者並無直接關係，但顯然的在措施實施不足3個月就爆出襲擊事件，可見措施出現漏洞。而據美國的媒體報道，事件亦反映出地鐵的保安設施欠缺完善，如閉路電視無法運作的問題。

美國《紐約時報》引述大都會運輸署（MTA）官員表示，地鐵系統中有約1%的閉路電視無法運作，包括在36街地鐵站。而閉路電視問題，一直是紐約地鐵存在的缺憾。在2010年這數字是近半，要麼是閉路電視的軟件出現問題，要麼是建築或物理上的問題而無法運作。

審計人員在2014年1月至2016年9月期間審查了10個地鐵站的223台攝像鏡頭，發現在4,219次理應計劃的檢查中，約有31%並未有完成。直到2019年年的一份後續報告，才指相關維護「取得了進展」。