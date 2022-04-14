烏克蘭・持續更新｜德國擬向烏提供更多武器　捷克重開駐基輔使館

俄烏戰事在4月14日踏入第50日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱，他未能確定是否有人在馬里烏波爾使用化學武器。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國也無法證實此事。美國和英國表示，他們正進行核實。

・烏克蘭扣押親俄政治領袖、烏克蘭反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。澤連斯基向俄方提出，以梅德韋丘克交換遭俄扣押的烏克蘭人。

・美國總統拜登稱，俄軍在烏克蘭的行為是「種族滅絕」。中國外交部發言人趙立堅4月13日回應道，國際社會所做的任何努力都應為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。

・國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）稱，烏克蘭是「犯罪現場」。

・烏東或將發生大會戰，半島電視台4月13日稱，衛星圖片顯示，俄羅斯軍隊正向烏克蘭邊境移動。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭工作人員在布查鎮的亂葬崗中，掘出平民的遺體。（AP）

4月14日最新消息

0000 捷克外交部在Twitter發文，表示該國駐基輔大使館已經重開，形容這是支持烏克蘭的其中一步，捷克亦一直會成為烏克蘭的後盾。

另外德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，柏林方面決定向烏克蘭提供更多武器。而對於基輔方面不歡迎德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問烏克蘭一事，朔爾茨認為此舉令人厭煩，稱基輔方面接待對方才是好事。

烏克蘭：圖為美聯社4月13日發布的衛星圖片，它由美國馬克薩爾科技公司提供，顯示4月9日，烏克蘭馬里烏波爾港口的設施和建築物起火。（AP）

回顧4月13日時局：