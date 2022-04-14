烏克蘭・持續更新｜澳洲制裁14家俄企　傳美擬派國務卿或防長赴烏

俄烏戰事在4月14日踏入第50日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱，他未能確定是否有人在馬里烏波爾使用化學武器。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國也無法證實此事。美國和英國表示，他們正進行核實。

・烏克蘭扣押親俄政治領袖、烏克蘭反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。澤連斯基向俄方提出，以梅德韋丘克交換遭俄扣押的烏克蘭人。

・美國總統拜登稱，俄軍在烏克蘭的行為是「種族滅絕」。中國外交部發言人趙立堅4月13日回應道，國際社會所做的任何努力都應為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。

・國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）稱，烏克蘭是「犯罪現場」。

・烏東或將發生大會戰，半島電視台4月13日稱，衛星圖片顯示，俄羅斯軍隊正向烏克蘭邊境移動。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭工作人員在布查鎮的亂葬崗中，掘出平民的遺體。（AP）

4月14日最新消息

1053 澳洲對14家俄羅斯公司實施新制裁，所涉企業包括國防、交通運輸、電子零件等領域。俄媒報道，制裁對象包括俄天然氣工業股份公司、俄石油管道運輸公司、俄羅斯電訊公司和俄羅斯水電公司。

1014 美國Axios網站引述消息人士稱，美國國務卿布林肯為美國沒有對胡塞武裝組織攻擊作出足夠反應向阿布扎比王儲道歉，以爭取獲得該地區在烏克蘭問題上的支持。

0955 奧地利總理內哈默表示，奧地利、德國和匈牙利反對針對俄羅斯天然氣供應實施禁運，因為制裁首先應該讓俄羅斯痛苦，而不是歐盟。

0836 美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士稱，美國官員內部已經就派遣一名政府高級成員前往烏克蘭進行初步討論。

報道指，雖然總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）不太可能短期內訪問基輔，但官員已經討論過可能派遣國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）或國務卿布林肯（Antony Blinken）。

0715 今日俄羅斯（RT）報道，俄軍導彈巡洋艦莫斯科號（Moskva）發生火警並引起彈藥庫爆炸，船身嚴重受損，艦上所有人員需要撤離。當局稱正調查起火原因。

烏克蘭敖德薩州（Odessa）州長西姆馬琴科（Maxim Marchenko）較早時表示，莫斯科號遭「海王星」（Neptune）反艦導彈擊中。

0700 歐盟宣布再向烏克蘭提供5億歐元軍事援助，為當地提出個人保護及軍事裝備、燃燒及急救用品等，布魯塞爾方面同時敦促俄羅斯即時在烏克蘭的軍事活動。

0652 俄羅斯軍方表示已經控制馬里烏波爾港口，俄國營電視台播放聲稱是當地烏克蘭部隊投降片段。烏克蘭國防部發言人稱沒有關於士兵投降的消息，馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）強調該市仍未淪陷，但承認俄軍兵力遠超守軍人數。

0625 澤連斯基發表每日講話，指俄羅斯如果無法與烏克蘭達成和平協議，就應該永遠離開國際社會。他認為俄軍即使投入大量兵力及蘇聯時代軍備，增加空襲烏克蘭東及南部，但俄軍開始質疑能否擊敗烏克蘭。澤連斯基表示，烏克蘭會盡全力，證明俄羅斯的疑慮是正確。

他同時感謝拜登承諾向烏克蘭供應軍備，並重申歐盟需要封殺俄羅斯石油出口，避免資助莫斯科的戰爭機器。

0500 俄羅斯國防部警告，如果烏克蘭不停止在俄羅斯的破壞活動和攻擊，莫斯科方面就會空襲包括基輔在內的烏克蘭決策中心。

0404 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指，曾經派遣主管人道主義事務副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）嘗試協助俄烏停火，以協助包括馬里烏波爾在內的民眾撤離，但承認這個目標已不太可能。

0400 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，認為俄羅斯在烏克蘭的行動是種族滅絕，指俄軍攻擊平民、以侵性作為武器等行徑完全令人不能接受。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）較早時聯同波羅的海三國領袖與澤連斯基會面時，形容烏克蘭的局勢不是戰爭，而是恐怖活動，重申干犯戰爭罪行的人必須面對法律制裁。

0300 俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）報道，俄羅斯外交部宣布制裁美國眾議院398名議員及87名加拿大參議員，並準備推出新一輪反制措施。莫斯科方面同時驅逐一名捷克駐當地使館高級外交官。

0248 美國國務院表示，總統拜登與澤連斯基通話，承諾向烏克蘭提供合共8億美元的軍事援助，當中包括多架Mi-17直升機。

0235 烏克蘭總統澤連斯基表示，德國總統施泰因邁爾或其辦公室並沒有正式向基輔方面提出訪問當地計劃。有烏克蘭較早前指，澤連斯基拒絕對方訪問基輔。

0151 美國財長耶倫（Janet Yellen）在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）上發言，中國應運用與俄羅斯的特殊關係，遊說莫斯科停戰。她指出，如果中國現在不尊重主權和領土完整，就難以期望國際社會將來遵守北京方面提出的同類訴求。

0100 法國及烏克蘭軍方分別表示，估計俄軍可能正重整旗鼓，準備在未來數天向東部頓涅茨克（Donetsk）發動大規模攻勢。

0027 馬里烏波爾（Mariupol）市長顧問Petro Andriuschenko接受英國廣播公司（BBC）訪問，否認當地有過千名烏克蘭海軍陸戰隊人員向俄軍投降，並指俄軍並沒有控制當地港口及鋼鐵廠。

0000 捷克外交部在Twitter發文，表示該國駐基輔大使館已經重開，形容這是支持烏克蘭的其中一步，捷克亦一直會成為烏克蘭的後盾。

另外德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，柏林方面決定向烏克蘭提供更多武器。而對於基輔方面不歡迎德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問烏克蘭一事，朔爾茨認為此舉令人厭煩，稱基輔方面接待對方才是好事。

烏克蘭：圖為美聯社4月13日發布的衛星圖片，它由美國馬克薩爾科技公司提供，顯示4月9日，烏克蘭馬里烏波爾港口的設施和建築物起火。（AP）

回顧4月13日時局：