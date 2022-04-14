烏克蘭・持續更新｜美國向烏提供軍事援助　俄國制裁美加議員

俄烏戰事在4月14日踏入第50日。據聯合國統計，截至4月11日午夜，烏克蘭已有1,892名平民死亡、2,558人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基稱，他未能確定是否有人在馬里烏波爾使用化學武器。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，美國也無法證實此事。美國和英國表示，他們正進行核實。

・烏克蘭扣押親俄政治領袖、烏克蘭反對派國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）。澤連斯基向俄方提出，以梅德韋丘克交換遭俄扣押的烏克蘭人。

・美國總統拜登稱，俄軍在烏克蘭的行為是「種族滅絕」。中國外交部發言人趙立堅4月13日回應道，國際社會所做的任何努力都應為緊張局勢降溫，而不是火上澆油。

・國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）稱，烏克蘭是「犯罪現場」。

・烏東或將發生大會戰，半島電視台4月13日稱，衛星圖片顯示，俄羅斯軍隊正向烏克蘭邊境移動。

烏克蘭：圖為2022年4月13日，烏克蘭工作人員在布查鎮的亂葬崗中，掘出平民的遺體。（AP）

4月14日最新消息

0404 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指，曾經派遣主管人道主義事務副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）嘗試協助俄烏停火，以協助包括馬里烏波爾在內的民眾撤離，但承認這個目標已不太可能。

0400 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，認為俄羅斯在烏克蘭的行動是種族滅絕，指俄軍攻擊平民、以侵性作為武器等行徑完全令人不能接受。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）較早時聯同波羅的海三國領袖與澤連斯基會面時，形容烏克蘭的局勢不是戰爭，而是恐怖活動，重申干犯戰爭罪行的人必須面對法律制裁。

0300 俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）報道，俄羅斯外交部宣布制裁美國眾議院398名議員及87名加拿大參議員，並準備推出新一輪反制措施。莫斯科方面同時驅逐一名捷克駐當地使館高級外交官。

0248 美國國務院表示，總統拜登與澤連斯基通話，承諾向烏克蘭提供合共8億美元的軍事援助，當中包括多架Mi-17直升機。

0235 烏克蘭總統澤連斯基表示，德國總統施泰因邁爾或其辦公室並沒有正式向基輔方面提出訪問當地計劃。有烏克蘭較早前指，澤連斯基拒絕對方訪問基輔。

0151 美國財長耶倫（Janet Yellen）在華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）上發言，中國應運用與俄羅斯的特殊關係，遊說莫斯科停戰。她指出，如果中國現在不尊重主權和領土完整，就難以期望國際社會將來遵守北京方面提出的同類訴求。

0100 法國及烏克蘭軍方分別表示，估計俄軍可能正重整旗鼓，準備在未來數天向東部頓涅茨克（Donetsk）發動大規模攻勢。

0027 馬里烏波爾（Mariupol）市長顧問Petro Andriuschenko接受英國廣播公司（BBC）訪問，否認當地有過千名烏克蘭海軍陸戰隊人員向俄軍投降，並指俄軍並沒有控制當地港口及鋼鐵廠。

0000 捷克外交部在Twitter發文，表示該國駐基輔大使館已經重開，形容這是支持烏克蘭的其中一步，捷克亦一直會成為烏克蘭的後盾。

另外德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，柏林方面決定向烏克蘭提供更多武器。而對於基輔方面不歡迎德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問烏克蘭一事，朔爾茨認為此舉令人厭煩，稱基輔方面接待對方才是好事。

烏克蘭：圖為美聯社4月13日發布的衛星圖片，它由美國馬克薩爾科技公司提供，顯示4月9日，烏克蘭馬里烏波爾港口的設施和建築物起火。（AP）

回顧4月13日時局：