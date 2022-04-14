烏克蘭︱俄羅斯聲稱已解放馬里烏波爾 5月9日擬舉行勝利遊行
撰文：歐敬洛
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俄羅斯國防部4月13日宣稱，烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾已被全面解放。馬里烏波爾市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）表示俄羅斯打算在5月9日在市內舉行勝利遊行。
俄羅斯12日發放片段，指有過千名烏軍士兵投降。俄羅斯國防部13日聲稱馬里烏波爾已全面解放，指市內剩餘的烏克蘭軍隊及亞速營武裝分子已被完全包圍。
國防部發言人指出，被烏方扣押的所有人已被獲釋，又警告烏克蘭如企圖破壞及攻擊俄羅斯境內設施將會報復，包括烏克蘭首都基輔。國防部稱俄軍一直保持克制，沒有攻擊基輔市等目標。
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烏克蘭承認部分守軍投降，但部分未有投降的士兵仍在頑強抵抗。馬里烏波爾市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）表示，俄軍正在收拾馬里烏波爾市中心的屍體和瓦礫，準備在5月9日的衞國戰爭勝利紀念日時舉行勝利遊行。
另外，烏克蘭引述情報顯示，俄羅斯情報單位計劃透過挑釁，指控烏方要為衝突升級負責，作為使用核武的藉口，東部頓巴斯地區是可能的目標。